المنصوري: اقتصاد الإمارات تجاوز الأصعب وجاهز لما بعد «كورونا»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أكد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، نجاح الإمارات في تجاوز أبرز العقبات التي أنتجتها أزمة «كورونا»، وقال: تجاوزنا المرحلة الأصعب ونعمل للتعافي واستعادة النمو بدعم تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتابع، إن العالم سيخرج من هذه المرحلة بمعالم ومعايير اقتصادية جديدة والدولة تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وتضع ضمن أولوياتها تهيئة الأنشطة الاقتصادية للتكيف مع مرحلة الاقتصاد الرقمي. وأضاف أن المرحلة الحالية تعمل على رفع جاهزية البيئة الاقتصادية للدولة لمعاودة النشاط، وتعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال مبادرات لتمكين التعافي السريع لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد معالي سلطان المنصوري، أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز أواصر التواصل مع قطاع الأعمال بالدولة، ومناقشة كافة التدابير التي من شأنها تذليل العقبات ومواجهة التحديات لدعمه، والتأكد من أنه يمضي قدماً نحو التعافي السريع.

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