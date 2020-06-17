دبي تُحصّن إعادة فتح الحدائق المائية بـ38 إجراء احترازياً دبي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله، ووائل نعيم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وبلدية دبي، أمس، إعادة افتتاح الحدائق والألعاب المائية في الإمارة، وحصّنت الإجراء بـ38 إجراء احترازياً يجب اتباعها بدءاً من أمس وحتى إشعار آخر.

وتلزم الضوابط مشغلي الحدائق عدم زيادة الطاقة الاستيعابية على 50% مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الصادرة عن إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، التي تتضمن 38 مطلباً لإعادة الافتتاح تشمل الالتزام بمجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتضمن الالتزام بمتطلبات النظافة والتعقيم المتعلقة بسلامة أنظمة المياه.

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب على مشغلي الحدائق المائية والألعاب المائية في دبي ضرورة الالتزام بالحفاظ على الطاقة الاستيعابية في اللعبة المائية وتنفيذ باقة من الاشتراطات الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي لضمان حماية الصحة والسلامة.

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