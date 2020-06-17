دبي تسمح بإعادة افتتاح الحدائق المائية

المصدر: دبي - لؤي عبد الله، ووائل نعيم

سمحت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وبلدية دبي، أمس، بإعادة افتتاح الحدائق والألعاب المائية في دبي، بحسب تعميم جديد صدر أمس، تم توزيعه على الفنادق والمرافق الترفيهية والمنشآت السياحية، وحدد التعميم 38 إجراء احترازياً يجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح الحدائق المائية والألعاب المائية بدءاً من أمس 16 يونيو وحتى إشعار آخر.

وألزم التعميم الجديد، مشغلي الحدائق بعدم زيادة الطاقة الاستيعابية عن 50% مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الصادرة عن إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي.

والتي تتضمن 38 مطلباً لإعادة الافتتاح تشمل الالتزام بمجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتضمن الالتزام بمتطلبات النظافة والتعقيم المتعلقة بسلامة أنظمة المياه ومن أهمها سحب العينات الدوري والحفاظ على نسبة الكلور في المياه، وتنظيف وتعقيم مكثف لكافة مواقع التلامس والمرافق المشتركة، مع ضرورة التعقيم بعد كل مستخدم أو كل ساعة لجميع المعدات والأدوات والمرافق المشتركة والالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعي، وفي حال عدم القدرة على الالتزام يجب أن يتم إبقاء المرافق مغلقة.

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب على مشغلي الحدائق المائية والألعاب المائية في دبي ضرورة الالتزام بالحفاظ على الطاقة الاستيعابية في اللعبة المائية بما يعادل 4 أمتار مربعة لكل شخص في نفس الوقت في اللعبة، ويجب تنظيم طابور الدخول بمسافة لا تقل عن 2 متر بين كل زائر أو بين كل مجموعة مع علامات أرضية تدل على مسافات التباعد 2 متر.

ويجب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنظيف وتعقيم الحديقة المائية والألعاب المائية قبل إعادة الافتتاح من ضمنها سحب عينات مياه للتأكد من خلو المياه من التلوث البكتيري وبكتريا الليوجينيلا، والالتزام بمتطلبات النظافة والتعقيم المتعلقة بسلامة أنظمة المياه ومن أهمها سحب العينات الدوري والحافظ على نسبة الكلور في المياه.

إلزام

كما ألزمت بلدية دبي مشغلي الحدائق المائية والألعاب المائية بتنظيف وتعقيم مكثف لجميع مواقع التلامس والمرافق المشتركة، وضرورة التعقيم بين كل مستخدم أو كل ساعة لجميع المعدات والأدوات والمرافق المشتركة والالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعي 2 متر في جميع الأوقات، وفي حال عدم الالتزام يتم إبقاء هذه المرافق مغلقة.

ومن بين الإجراءات الاحترازية حظر توفير أو تقديم المناشف وعلى مرتادي منطقة الألعاب المائية إحضار المناشف الخاصة بهم، وضرورة توفير معقمات الأيدي في الأماكن العامة والمشتركة، والتأكد من أن نظام التهوية /‏‏ التبريد وتكييف الهواء يعمل بشكل صحيح مع ضخ كمية مناسبة من الهواء النقي، كذلك توجيه الزوار بعدم مشاركة الأشخاص الأدوات التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها أو التي تلامس الوجه مثل النظارات الواقية وسدادات الأنف وأدوات ومعدات الغطس وأدوات الطعام المختلفة.

تدريب

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب أن يتم تدريب جميع الموظفين على الإجراءات المتعلقة بالسلامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة للموظفين والمرتادين قبل دخول منطقة المسبح وعدم السماح لمن تظهر عليهم أعراض حرارة أعلى من 37.5 من دخول الموقع.

كذلك ضرورة توفير منطقة عزل لاستقبال الحالات المشتبه بها لحين التواصل مع هيئة الصحة بدبي، وفي حال تواجد الحديقة المائية/‏‏ اللعبة في موقع يوجد به غرفة عزل يتم استخدام غرفة العزل في هذا الموقع دون الحاجة لغرفة عزل خاصة للحديقة المائية/‏‏ اللعبة، وعلى جميع الأشخاص الالتزام بمسافة 2 متر بينهم داخل وخارج منطقة اللعب، وتلتزم مجموعات الأشخاص أكثر من 5 أشخاص بمسافة 4 أمتار بين كل مجموعة داخل وخارج منطقة اللعب، ولا يسمح بمجموعات اكثر من 10 أشخاص وعلى مشغل الحديقة /‏‏ اللعبة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك.

سعة استيعابية

ويجب الحفاظ على السعة الاستيعابية بمعدل شخص واحد لك 4 أمتار مربعة، ويجب وضع لافتات الطاقة الاستيعابية للمسبح عند المدخل حسب حجم الحديقة المائية/‏‏ اللعبة. كما يجب على جميع الزوار والعاملين ارتداء الكمامات في جميع الأوقات ويمكن إزالتها أثناء اللعب بالألعاب.

ولا يسمح بجميع خدمات المسابح والسبا والساونا والجاكوزي، وبالتجمعات أو الفعاليات أو الحفلات من أي نوع، ويجب تشجيع وسائل الدفع الإلكتروني ولا مانع من الدفع النقدي بالطريقة التقليدية، ويحظر إيجار الأشياء التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها أو التي من المفترض أن تلامس الوجه مثل النظارات الواقية ومشابك الأنف.

ويسمح بظهور الشخصيات الكرتونية فقط في جدول محدد وفي مكان محدد مع عدم السماح باللقاء أو الترحيب بالضيوف مع تطبيق التباعد الاجتماعي، ويجب الالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعي في الحافلات ووسائل النقل من المواقف إلى الحديقة.

تفتيش

كما يجب الالتزام بجميع التعاميم الصادرة من بلدية دبي – إدارة الصحة والسلامة بشأن المحلات التجارية، المؤسسات الغذائية، خدمة صف السيارات، المسابح، وجميع التعاميم ذات الصلة، وسوف يتم متابعة هذه الإجراءات من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها.

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