اقتصادية أبوظبي تراقب الأسواق بالدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أطلقت اليوم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مبادرة جديدة بعنوان "دوريات راجلة" بهدف الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي عبر الدراجات الهوائية المدعومة بكافة المستلزمات الخاصة بالمفتشين وذلك في خطوة من شأنها أن تعزز من تسريع عمليات التوعية والرصد وتساهم في الوقت ذاته في تمكين عمل المفتشين.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة حرص اقتصادية ابوظبي على تنفيذ المبادرات الداعمة لدورها الرقابي والاشرافي على قطاع الاعمال في إمارة ابوظبي مشيرا الى أن هذه المبادرة تهدف الى تمكين عمليات التفتيش والرقابة في الأسواق المحلية من خلال تعدد الأدوات والوسائل والتسريع من عمليات التوعية والحد من التجاوزات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها تداعيات جائحة كوفيد 19.

وأشار إلى أن وسيلة الدراجات الهوائية تساعد المفتشين على الحركة المستمرة والسرعة في التنقل بين المحلات التجارية والمباني التي تشهد ازدحاما، بالإضافة الى ضمان سرعة الاستجابة مع البلاغات الواردة للمفتشين.

كما أن هذه الوسيلة ستساهم في الدعم لتوجيه المتسوقين بالتباعد الجسدي من أمام المحلات التجارية والحد من تجمهرهم.

وأوضح راشد البلوشي أن هذه المبادرة تركز على تكثيف دوريات الرقابة والتفتيش في كافة المناطق المستهدفة للمساهمة في عمليات التوعية ورصد تجاوزات المنشآت التجارية في ممارسة الاعمال والعمل على تنظيم حركة المتسوقين في ظل الاشتراطات والتعليمات الاحترازية والوقائية من عدوى فيروس كوفيد 19، ما يشكل إضافة جديدة الى موارد الرقابة في الدائرة ودعم وتسهيل اعمال المفتشين في الميدان.

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