17 ألف شركة في «دبي للسلع» تعمل بكامل طاقتها وبورصة دبي للماس جاهزة للمناقصات

المصدر: (دبي ــ البيان)

بدأ مركز دبي للسلع المتعددة الأسبوع الحالي العمل بكامل طاقته مع عودة الحركة الاقتصادية النشطة إلى دبي، وقال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز: «لدينا 17 ألف شركة مسجلة في المركز وفي هذا الأسبوع بدأنا العمل بكامل طاقتنا، لدينا مشاريع كبيرة وسنعمل على جعل المركز أفضل منطقة حرة في العالم في 2020».

وأعلنت بورصة دبي للماس أكبر منشأة لمناقصات الماس في العالم استئناف العمل بمقرها وجاهزيته لاستضافة كافة الأنشطة الاعتيادية والمناقصات.

وفي مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع يقع مقر بورصة دبي للماس، الذي فتح أبوابه بعد تطبيق كافة التعليمات الحكومية والبروتوكولات المتعلقة بالصحة والسلامة، التي أصدرتها الجهات الصحية المختصة بالدولة.

17 ألف شركة في «دبي للسلع المتعددة» تعود بكامل طاقتها

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