الإمارات تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز خلال عامين

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

تقترب الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الأرز خلال العامين المقبلين.

وأعلنت شركة الظاهرة الزراعية عن توسعات لمصنعها للأرز البسمتي في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بأبوظبي لرفع طاقته الإنتاجية الحالية من 140 ألف طن متري سنوياً إلى 300 ألف طن هو إجمالي الاستهلاك السنوي.

وقال سالمين عبيد العامري الرئيس التنفيذي لـ «الظاهرة ـ الإمارات»، لـ «البيان»، إن الدولة تستورد 800 ألف طن من الأرز سنوياً بكلفة ملياري درهم، منها 300 ألف للاستهلاك المحلي و500 ألف طن لإعادة التصدير.

مصنع أرز «الظاهرة» يرفع طاقته إلى 300 ألف طن سنوياً

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