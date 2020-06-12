٧٢٪ من المستثمرين يؤكدون اهتمامهم بالاستثمار في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشف استطلاع للرأي شمل ١٧٥ من المستثمرين في أفريقيا والعالم، خلال ندوة افتراضية نظمتها غرفة دبي عن حفاظ دبي على جاذبيتها ضمن أبرز وجهات الاستثمار العالمية، حيث أكد 72% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع اهتمامهم في الاستثمار في دبي.

وذكر 41% من المشاركين أنهم يتطلعون لتأسيس أعمال لهم في دبي في غضون 3 أشهر، بينما أكد 38% أنهم يتطلعون لتأسيس أعمال لهم في الإمارة ضمن فترة تتراوح بين 6 ـ 12 شهراً. وجاء تنظيم الندوة في إطار جهود الترويج لدبي والتعريف بالمشهد الاقتصادي في الإمارة والمزايا المتاحة للمستثمرين فيها. ودشنت الغرفة مبادرتها بتنظيم ندوة أولى عبر مكتبها في إثيوبيا، بحضور 175 مشاركاً من كافة أنحاء أفريقيا والعالم.

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