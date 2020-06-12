ندوات افتراضية تروّج دبي في أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مكاتبها التمثيلية الخارجية في القارة الأفريقية مبادرة جديدة للترويج لدبي كوجهة مثالية للأعمال، وهي عبارة عن سلسلة من الندوات الافتراضية تنظمها مكاتب الغرفة الأربعة في إثيوبيا وكينيا وغانا وموزمبيق لاستعراض المشهد الاقتصادي في الإمارة والمزايا المتاحة للمستثمرين.

وتتألف المبادرة من 3 سلاسل من الندوات مختلفة المواضيع، حيث تضم السلسلة الأولى التعريف بالأهمية الاستراتيجية للدولة وإمارة دبي، ولماذا يشكل الوقت الحالي أفضل وقت للاستثمار والتوسع في دبي، إضافة إلى التعريف بالمناطق الحرة المختلفة بالإمارة ومزاياها للمستثمرين. وتركز السلسلة الثانية التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري على القطاعات الاقتصادية وإجابة أسئلة المهتمين والمستثمرين حول هذا الموضوع، في حين تركز السلسلة الثالثة من الندوات أواخر الشهر الحالي على مسائل تشمل مثلاً كيفية فتح حساب مصرفي وأذونات الإقامة واختيار الشريك الملائم وتراخيص العمل المستقل.

ودشنت الغرفة مبادرتها بتنظيم ندوة أولى عبر مكتبها في إثيوبيا أخيراً بحضور 175 مشاركاً من كافة أنحاء العالم، وليس من القارة الأفريقية فقط، حيث تعرّف المشاركون على أهمية دبي كبيئة استثمارية في ظل التحديات الأخيرة التي أثبتت مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال، وأبرزت قدرتها ومرونتها في مجالات كثيرة كالعمل عن البعد والبنية التحتية الرقمية والتحول الذكي بالإضافة إلى المبادرات والحزم التحفيزية المتنوعة التي أقرت أخيراً لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتخفيف من تأثيرات أزمة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19).

ونظمت الندوة الافتراضية الأولى بالتعاون مع شركة «بيزموسيس سيرفيس»، وناقشت أهمية دبي اليوم كوجهة مثالية للأعمال، ومزايا الاستثمار في المناطق الحرة وخارجها، حيث أبدى المشاركون اهتمامهم بتأسيس أعمال في دبي. وأظهر استبيان أجري خلال الندوة أن 72% من المشاركين أبدوا رغبة بالاستثمار في دبي، في حين ذكر 41% من المشاركين أنهم يتطلعون لتأسيس أعمال لهم في دبي في غضون 3 أشهر، في حين ذكر 38% انهم يتطلعون لتأسيس أعمال لهم في دبي ضمن فترة تتراوح بين 6-12 شهراً.

وشارك في الندوة عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، وماريانا بولبوك، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «بيزموسيس»، وزيميدينيه نيجاتو، الرئيس العالمي لشركة «فيرفاكس أفريقيا فند» ونورفان أكواه هايفورد، مدير علاقات عامة في شركة «غانا لينك نتورك سيرفيسيس».

ودعا عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الندوة إلى الاستفادة من الحزم التحفيزية التي أقرتها دبي لمواجهة تحديات (كوفيد19)، والشروع بتأسيس أعمال في الإمارة التي توفر بيئة أعمال مبتكرة ومحفزة على الاستمرارية والإنتاج، مشيراً إلى أن دبي تتميز بانخفاض تكلفة ممارسة الأعمال وتنوع الفرص وتطور شبكتها اللوجستية وحداثة تشريعاتها الاقتصادية المنظمة لبيئة العمل وسرعة استجابتها للمتغيرات بالإضافة إلى الشراكة الناجحة والمتميزة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار خان إلى أن التحديات تخلق فرصاً استثمارية، ودبي من المدن المتميزة في العالم في تحويل التحديات الحالية إلى فرص لمجتمع أعمالها، داعياً المشاركين في الندوة إلى الاستعانة بمكاتب غرفة دبي التمثيلية بأفريقيا عند رغبتهم بالاستفسار عن إجراءات وفرص ومزايا الاستثمار بالإمارة.

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