"إتش إس بي سي" يقدم تسهيلات تمويلية لمقاولي مشروع الاتحاد للقطارات

المصدر: دبي - البيان

قام "إتش إس بي سي" بتقديم تسهيلات مهيكلة بقيمة 558 مليون دولار أمريكي (2.049 مليار درهم إماراتي) للمقاولين الذين نجحوا في الحصول على عقد مناقصة الأعمال الهندسية المدنية والإنشائية لتمويل الحزمة D للمرحلة الثانية من مشروع شركة الاتحاد للقطارات، وهو مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ففي ديسمبر 2019، قامت شركة الاتحاد للقطارات بمنح عقد شراكة مستقل بين الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية "CRCC"، والشركة الإماراتية الوطنية للمشاريع والإنشاءات "NPC"، ومع توفير تسهيلات تمويل رأس المال التشغيلي الآن بدأت أعمال إنشاء مشروع خط السكة الحديدية.

وتتضمن الحزمة D من مشروع شركة الاتحاد للقطارات إنشاء خط سكة حديدة بطول 145 كيلومتراً يربط موانئ الفجيرة وخورفكان بشبكة السكة الحديدية التي تمر عبر كافة إمارات الدولة على حدود دبي مع الشارقة، لتفتح بذلك محطات ربط لها في كل من دبي وأبوظبي وحدود دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية: "من خلال الجهود التي كرستها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية لتطوير البنية التحتية كركيزة أساسية لعلاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، فإنه من الإيجابي أن نرى مشاركة الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية مع شركة الاتحاد للقطارات.

وأضاف: "كما أن العلاقات الثنائية القوية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين قد أسهمت في تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة عبر مشاريع البنية التحتية والسكك الحديدية والطاقة والقطاعات المستدامة، والتي تشكل جزءاً هاماً من علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين بلدينا".

ومن جانبه، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات العربية المتحدة ورئيس الأعمال الدولية لبنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود: "إنه لفخر كبير بالنسبة "إتش إس بي سي" أن يشارك مجدداً في تمويل أحد مشاريع البنية التحتية الضخمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال تاريخه العريق الذي يمتد لأكثر من 155 عاماً في آسيا وإلى تاريخ وجوده في منطقة الشرق الأوسط الذي يعود إلى عام 1889، فهذا يجعل بنك "إتش إس بي سي" شريكاً قوياً قادراً على الربط بين اثنين من أكثر الاقتصادات حيويةً في العالم".

وقال وانغ لي، مدير عام الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية (CRCC) في الامارات: "إننا نفخر بالمشاركة في مشروع وطني آخر ذو أهمية استراتيجية ألا وهو مشروع شبكة السكك الحديدية لشركة الاتحاد للقطارات، ونعبر عن امتنانا لشركة الاتحاد للقطارات ولحكومة دولة الامارات على ثقتهم بنا. وباعتبار الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية شركة رائدة عالمياً في مجال تطوير البنى التحتية، فإننا سنعمل على تنفيذ هذا المشروع بنجاح بالتعاون مع شركة المشاريع الوطنية والإنشاءات باعتبارهم شركائنا في اتفاق مشروع التعاون المشترك."

من جانبه، قال حمد العامري، العضو المنتدب لشركة المشاريع الوطنية والإنشاءات (NPC): "إن الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية وشركة المشاريع الوطنية والانشاءات متحمستان جداً للعمل معاً على تنفيذ الحزمة D من مشروع شركة الاتحاد للقطارات. فهو مشروع كبير وهام للغاية للربط بين مراكز التجارة الرئيسية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيلعب دوراً كبيراً في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني."

ومن الجدير بالذكر أن بنك "إتش إس بي سي" قد فاز بالمنافسة لتقديم حزمة ضمانات شاملة بقيمة 558 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع المشترك بين الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية وشركة المشاريع الوطنية والإنشاءات، وتمويل التجارة وشبكات التوريد والذمم المالية وإدارة النقد وحلول الصرف الأجنبي لتمكينهم من إنجاز مشروع إنشاء السكة الحديدية بنجاح.

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