391 مليار درهم تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

زادت قيمة تجارة الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد، بنسبة 6.4%، أو ما يعادل 23.4 مليار درهم خلال العام الماضي 2019، وفق بيانات حديثة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات أن تجارة الإمارات من اللؤلؤ والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة وصلت إلى 390.79 مليار درهم في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 367.36 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2018.

وشكلت هذه التجارة نحو 24.4% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في العام الماضي والبالغة نحو1.6 تريليون درهم، متصدرة بذلك المرتبة الأولي كأكبر قيمة تجارة مقارنة بكافة السلع الأخرى. وعادة ما تُصنف المؤسسات العالمية المتخصصة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ضمن قائمة الدول الأكثر شهرة في تجارة اللؤلؤ والاحجار الكريمة.

وتوزعت تجارة الإمارات على اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة في العام الماضي بواقع 76.07 مليار درهم للصادرات بزيادة قدرها 19.1% أو ما يعادل 12.2 مليار درهم مقارنة بنحو 63.84 مليار درهم في العام 2018.

فيما ارتفع إجمالي الواردات من 198.8 مليار درهم في 2018، إلى 215.13 مليار درهم في 2019، بزيادة 16.25 مليار أو ما نسبته 8.2%، وانخفض إعادة التصدير بنحو 5 مليارات درهم أو ما يوازي 4.8% ليتراجع من 104.6 مليار درهم في 2018 إلى 99.58 مليار درهم في 2019.

وجاء في المرتبة الثانية تجارة آلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بنحو 246.83 مليار درهم موزعة بواقع 134.8 مليار واردات و4.93 مليارات صادرات و107.04 مليار إعادة تصدير، وثالثاً المفاعلات النووية والمراجل والأجهزة وأدوات آلية بنحو 171.8 مليار درهم، ورابعاً العربات السيارة والجرارات والدراجات بنحو 115.25 مليار درهم، وخامساً الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بنحو 102.29 مليار درهم.

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