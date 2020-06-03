"ويز إير" المجرية: مشروع مشترك في أبوظبي سيكون أكبر من المخطط له

المصدر: رويترز

قال جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة ويز إير التي تتخذ من المجر مقرا اليوم الأربعاء إن مشروعا مشتركا مقره أبوظبي سيكون أكبر من المخطط له في الأصل ليضم ست طائرات ارتفاعا من ثلاث.

ويبدأ المشروع المشترك مع شركة القابضة الحكومية في أبوظبي تسيير رحلات في أكتوبر تشرين الأول حيث يجري طرح تذاكر للبيع اعتبارا من يونيو حزيران إلى وجهات في أوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال فارادي لرويترز "نتطلع للبدء على نطاق أكبر مقارنة بما كان مخططا له في الأصل" مشيرا إلى أن الشركة شهدت فرصا ناشئة على الرغم من تحديات كوفيد-19.

وأضاف "نتطلع إلى البدء بست طائرات في الشهور الستة الأولى".

وفي مايو الماضي، أعلنت "ويز إير" عن بدء تسيير 5 رحلات جوية عبر مطار أبوظبي الدولي، إلى 5 وجهات أوروبية اعتباراً من يونيو الجاري، لتصبح بذلك أول شركة طيران أوروبية منخفضة التكلفة تشغل عملياتها من وإلى أبوظبي.

وسيبدأ تسيير رحلات الطيران بين أبوظبي وكل من بوخارست وبودابست اعتباراً من الشهر الجاري، فيما يبدأ تسيير الرحلات بين أبوظبي وكلوج نابوكا، وكاتوفيتشي، وصوفيا بدءاً من سبتمبر 2020، وذلك في حال استئناف الرحلات الجوية في تلك الدول.

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