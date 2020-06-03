تقدّم الإمارات في 9 تقارير تنافسية عالمية

المصدر: دبي – بشار باغ

احتلت الإمارات مراتب متقدمة دولياً في 9 تقارير عالمية مرتبطة بـ«كورونا»، بحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

واحتلت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً كأفضل دولة حول رضا الشعب عن الإجراءات الخاصة بمكافحة «كوفيد 19»، متفوقة على دول مثل نيوزيلندا وسنغافورة وأستراليا والولايات المتحدة، ضمن تقرير تدابير احتواء الفيروس المستجد من قبل الحكومات الصادر عن مؤسسة «تولونا وبلاك بوكس». وصنّف تقرير «ستاندر آند بورز جلوبال بلاتس العالمية» الإمارات باعتبارها الدولة العربية الأفضل استعداداً لمواجهة تراجع النفط والتداعيات الاقتصادية لانتشار كورونا.

وأظهر التقرير أن الإمارات تتميز بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعاً في مجلس التعاون، وأكبر حزمة تحفيز إقليمياً بـ 256 مليار درهم، وخفّضت أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن الدولة موطن لثالث أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، جهاز أبوظبي للاستثمار بأصول نحو 697 مليار دولار.

واحتلت الدولة المرتبة التاسعة عالمياً والأولى إقليمياً فعالية القيادة بالتعامل مع «كوفيد 19» ضمن تقرير مؤشر الاستجابة العالمية للأمراض المعدية الصادر من معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين، وبذلك تتفوّق الإمارات في قدرتها على التصدي للوباء بكفاءة على دول الشرق الأوسط وأفريقيا في المؤشر، متقاسمة المرتبة 9 عالمياً مع كل من هونغ كونغ واليابان وتايوان.

واحتلت الإمارات المرتبة 10 عالمياً والأولى عربياً من حيث فعالية العلاج لمصابي الفيروس وكفاءته، بحسب تقرير «ديب نولج».

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