اقتصادية رأس الخيمة تعيد فتح المراكز التجارية غداً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أقرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بموجب تعميم أصدرته اليوم مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية على مستوى الإمارة اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 28 مايو 2020.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة تمهيداً لعودة الحركة الاقتصادية في الإمارة إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قامت الدائرة في وقت سابق بالتواصل مع إدارات هذه المراكز للتأكد من جهوزيتها لافتتاح أبوابها أمام مختلف فئات الجمهور.

ويتضمن التعميم تحديد ساعات العمل للأنشطة التجارية في هذه المراكز لتبدأ من الساعة العاشرة صباحاً في حين تحدد فترات الإغلاق وفق ما تقرره الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. بالإضافة إلى تقييد بعض الأنشطة التجارية والخدمات بما يشمل صالات السينما، والنوادي الرياضية، ومراكز الترفيه.

وشدد التعميم على ضرورة إغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمول إلى 30% ومنع من يزيد عمره عن 60 سنة أو يقل عن 12 سنة من الدخول، وتحديد عمل المطاعم بسعة 30% بحد أقصى، شرط عدم السماح لأكثر من 4 أشخاص كحد أقصى بالجلوس على طاولة واحدة واعتماد مسافة تباعد 2.5 متر كحد أدنى بين الطاولات.

سلامة الزوار

وحرصاً على ضمان أعلى معدلات الأمان والسلامة بين مرتادي المراكز التجارية، أكدت الدائرة على ضرورة فحص كافة العاملين في شركات التنظيف والأمن والحراسة المتعاقدة مع إدارة المركز، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات من قبل كافة الزوار، وحث المتسوقين على إحضار الأكياس الخاصة بهم، وإدارة مواقف السيارات وتقييد السعة إلى النصف، مع السماح بتواجد 3 أشخاص كحد أقصى في كل سيارة.

وأشارت الدائرة إلى وقف خدمات صف السيارات وغسيل السيارات، وتركيب أجهزة التعقيم والكشف الحراري على مداخل المراكز التجارية، ومنع دخول من تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية، وإجراء التعقيم الدوري لكافة أرجاء المركز والنقاط التي يلمسها المتسوقين بما فيها السلالم المتحركة، وتشجيع المتسوقين على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية، وإتاحة المصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة بسعة شخصين فقط، مع تحديد علامات على السلالم المتحركة والأرضيات لضمان التباعد الاجتماعي، وتعطيل جميع شاشات اللمس، ووجود طاقم من المسعفين طوال ساعات العمل.

سلامة الموظفين

وأكدت الدائرة على قيام جميع المتاجر بإجراء فحص كوفيد-19 لكافة الموظفين قبل إعادة افتتاح المركز التجاري، وإلزام الموظفين باستخدام الكمامات والقفازات وتبديلها بشكل متكرر، وفحص درجة حرارة الموظفين يومياً عند دخول المركز التجارية ومراقبة درجة الحرارة دورياً خلال ساعات العمل، وتعقيم المتاجر يومياً وبشكل دوري على مدار اليوم. وأوصت الدائرة بضرورة التحكم بالازدحام في المتجر على ألا يزيد على شخص واحد لكل 5 متر مربع، وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية، وعدم السماح بالاستبدال أو الاسترداد، وتعقيم عربات التسوق قبل وبعد كل استخدام، وتقييد بعض الأنشطة والممارسات مثل تجربة مستحضرات التجميل والعطور والأحذية وإغلاق غرف القياس كلياً.

كما شددت الدائرة على أصحاب المطاعم في المراكز التجارية بتعقيم المطعم بشكل يومي بما في ذلك الطاولات والمقاعد بعد كل استخدام، واعتماد أدوات مائدة تستخدم لمرة واحدة فقط، وتوفير معقمات اليد عند مناطق الدفع. وألزم تعميم الدائرة الصالونات ضمن المراكز بتقديم خدمات الشعر والأظافر فقط مع استقبال الزبائن بمواعيد من غير انتظار والتقيد بإرشادات التباعد الاجتماعي.

وأكد التعميم على ضرورة الالتزام التام من قبل الجميع بهذه القيود والإجراءات وتطبيقها بمنتهى الجدية، حيث ستقوم الدائرة وبشكل دوري بتقييم مؤشرات الأداء واتخاذ ما يلزم حفاظاً على الصحة العامة وضماناً لاستمرارية قطاع الأعمال.

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