21 بنداً لإحكام الوقاية في فنادق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

وجّهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بإحكام الوقاية وتحديد مسار العمل في فنادق أبوظبي، عبر تطبيق 21 بنداً، تشمل تدابير وبروتوكولات وإجراءات وقائية من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بالمنشآت الفندقية، للحفاظ على أعلى مستويات الصحة والسلامة للموظفين والنزلاء والزوار.

وقالت الدائرة في الوثيقة، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، إن كل منشأة فندقية وسياحية عليها تحديد ممثل عنها للتواصل والتأكد من الالتزام وتطبيق الإرشادات والإجراءات الوقائية، إذ سيقوم مفتشو الدائرة بالتفتيش على هذه المنشآت، لضمان امتثالها للتعليمات، وستتخذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين للإرشادات والبروتوكولات، وفق التشريعات النافذة.

ولفتت الدائرة إلى أن الإرشادات والبروتوكولات والتدابير المتخذة تعتبر سارية اعتباراً من تاريخ إصدارها، وحتى إصدار تعليمات أو تعاميم جديدة، إذ ستقدم الدائرة إرشادات ولوائح إضافية عند الحاجة، مشيرةً إلى أن المسابح والشواطئ والنوادي الصحية تبقي مغلقة حتى السماح بافتتاحها.

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