توجيهات لإحكام الوقاية من «كورونا» بفنادق أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وثيقة توجيهية بهدف إحكام الوقاية وتحديد مسار العمل، عبر تطبيق 21 بنداً، تشمل تدابير وبروتوكولات وإجراءات وقائية من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بالمنشآت الفندقية، للحفاظ على أعلى مستويات الصحة والسلامة للموظفين والنزلاء والزوار.

وقالت الدائرة في الوثيقة، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، إن كل منشأة فندقية وسياحية، عليها تحديد ممثل عنها للتواصل والتأكد من الالتزام وتطبيق الإرشادات والإجراءات الوقائية، حيث سيقوم مفتشو الدائرة بالتفتيش على هذه المنشآت، لضمان امتثالها للتعليمات، وستتخذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين للإرشادات والبروتوكولات، وفق التشريعات النافذة.

ولفتت الدائرة إلى أن الإرشادات والبروتوكولات والتدابير المتخذة، تعتبر سارية اعتباراً من تاريخ إصدارها، وحتى إصدار تعليمات أو تعاميم جديدة، حيث ستقدم الدائرة إرشادات ولوائح إضافية عند الحاجة، مشيرة إلى أن المسابح والشواطئ والنوادي الصحية، تبقى مغلقة حتى السماح بافتتاحها.

التباعد الاجتماعي

وشددت الوثيقة على أهمية تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، عبر العمل عن بعد، وترك مسافة بين الأشخاص بحوالي 6 أقدام، وتجنب المصافحة والعناق، وتجنب التجمعات. ومن الضروري رسم علامات التباعد الاجتماعي بوضوح على الأرضيات، والتي يجب أن تكون بمسافة مترين، ويسمح لـ 4 أشخاص فقط بالجلوس على كل طاولة.

وترك مسافة 2.5 متر بين الطاولات، وتشغيل 30 % فقط من إجمالي القدرة الاستيعابية لكل منشأة فندقية، لكن الغرف الفندقية لا تخضع لمعايير الإشغال بنسبة 30 %، ولا يسمح بتنفيذ الأنشطة الترفيهية، أياً كان نوعها، داخل مباني الفندق، وأقصى مدة يسمح بها للزوار هي 3 ساعات، مع ضرورة تعطيل جميع الشاشات العاملة باللمس داخل الفندق.

وشددت الدائرة على ضرورة أن تكون الفنادق مزودة بكاميرات حرارية مثبتة في الردهة والمناطق المزدحمة، لضمان خضوع كل شخص للفحص الحراري المطلوب، مع منع دخول الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الحرارة المرتفعة، ويشمل ذلك الموظفين والزوار والمقاولين، كما يجب فحص درجة حرارة كل شخص عند دخوله أو عودته إلى الفندق.

ويمنع دخول النزلاء أو الموظفين الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا إلى مرافق الفندق، وبالنسبة للنزلاء داخل الغرف، الذين تظهر عليهم الأعراض، لا يسمح لهم بالخروج من الغرفة، حتى الانتهاء من جميع الفحوصات الطبية، ولا يسمح للنزلاء أو العملاء أو الزوار بدخول الفندق، دون وضع الكمامة. كما يجب على الفندق تركيب جهاز تعقيم لليدين عند المدخل والمطاعم والمرافق التابعة للفندق.

فحوصات

ينبغي خضوع جميع الموظفين لفحص الفيروس، قبل إعادة الافتتاح، مع معاودة إجراء الفحص كل 15 يوماً، وعند عدم تمكن المنشأة من إجراء الفحص، يتم إبلاغ الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الهيئات المعنية، وإجراء فحص الموظفين، ولا يمكن للموظفين استئناف العمل بعد ظهور نتيجة سلبية لفحص الفيروس.

ويجب اصطحاب كل نزيل تبلغ درجة حرارته 37.3 درجة مئوية أو أعلى، إلى غرفة عزل مخصصة بالقرب من المدخل الرئيس، ثم إبلاغ خدمة «استجابة» بمركز عمليات دائرة الصحة، وتخصيص غرفة عزل إلزامي للحالات المشتبه بها، وضمان جاهزية الفريق الطبي.

ويجب تنظيف وتعقيم جميع الأسطح والمساحات ونقاط الاتصال العامة، باستخدام المنتجات والأساليب الموصي بها من صحة أبوظبي، وزيادة وتيرة تنظيف مساحات نقاط الاتصال، مثل مقابض الأبواب في المساحات العامة وردهات الاستقبال، وكراسي الانتظار، وأزرار المصاعد، ومقابض السلالم المتحركة، ورش محلول التعقيم يومياً بجميع مناطق العمل، بعد انتهاء الدوام الرسمي.

سلامة الموظفين

وبالنسبة لسلامة الموظفين، أوضحت الدائرة أنه يجب تزويدهم بمعدات الوقاية اللازمة، وتدريبهم على استخدامها، وتوفير إجراءات وقائية بديلة بالمناطق التي يمنع فيها استخدام الكمامات والقفزات لدواعي السلامة، وتحديد الموظفين ممن تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، والحوامل، ومن يعانون من حالات صحية كامنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز المناعي، لتقديم رعاية خاصة، تضمن عدم تعرضهم لأي أخطار محتملة، كما يتعين على المؤسسات، زيادة عدد رحلات نقل موظفيها، لضمان تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بالحافلات.

وفي ما يتعلق بتنظيف غرف الضيوف وتعقيمها، يجب تخصيص الغرف للضيوف قبل وقت كافٍ، إذ يجب أن تمر 24 ساعة على خروج الضيف من الغرفة قبل تسليمها لضيف آخر، وضبط وحدات التكييف في الغرفة لتنقية الهواء، وتنظيف فلاترها أسبوعياً، وتنظيف الغرف وتعقيمها قبل دخول أي ضيف جديد.

التسجيل إلكترونياً

وينبغي اتباع آلية الوقوف في صف الانتظار للحد من تجمع الضيوف خارج المنشأة وداخلها، مع الالتزام بتسريع حركة الضيوف ضمن الصف، والحافظ على مسافة لا تقل عن مترين بين الضيف والآخر، وتركيب حواجز أو جدران زجاجية على طاولات الاستقبال، والامتناع عن تقديم مناديل الترحيب للضيوف الواصلين، والامتناع عن مشاركة الأقلام وأدوات العمل الأخرى بين الموظفين، وإتمام عملية التسجيل إلكترونياً، أو ورقياً مع استخدام العملاء أدواتهم الخاصة.

ومنعت الدائرة خدمة ركن السيارات، وحال قدم الفندق خدمة نقل الضيوف، فيجب ألا يتجاوز عدد الأشخاص في السيارة ثلاثة مع السائق، ولا تتجاوز نسبة إشغال المصاعد 30 % من قدرتها الاستيعابية، يجب التعامل مع سلسلة توريد المنشآت بعناية تامة، للحفاظ على أعلى معايير النظافة عبر جميع مراحلها، بدءاً من إنزال البضائع من الشاحنات، وصولاً إلى أماكن تخزينها. ويحظر تماماً دخول أي شخص من الخارج إلى منطقة تحميل البضائع، بعد إتمام عملية التوصيل.

مطاعم

تم تحديد أوقات عمل المطاعم والمقاهي وردهات الاستراحة من 6 صباحاً حتى 9 مساء.

ويسمح للعائلة التي لديها 4 أطفال، بالجلوس على طاولة واحدة، على ألا تتجاوز الطاولة 6 أشخاص، ويتم منع البوفيهات، ويسمح فقط بخدمة قوائم الطعام الثابتة، كما تمنع الشيشة (النرجيلة)، وتزال جميع الصحف والمجلات.

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