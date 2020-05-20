الإمارات الـ 33 عالمياً في مؤشر المرونة العالمي 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت الإمارات في المركز 33 عالميا في مؤشر "المرونة العالمي 2020" السنوي، الذي أصدرته أمس FM Global، الأمريكية التي تعتبر من أكبر شركات التأمين على العقارات التجارية في العالم، هو الترتيب النهائي لما يقرب من 130 دولة بحسب مرونة بيئات أعمالها.

كما حلت الإمارات في المركز 15 عالميا في مؤشر سلسلة التوريد الفرعي برصيد 83.3% والمركز 33 في مؤشر الاقتصاد الفرعي.

وحلت النرويج في المركز الأول وسويسرا في الركز الثاني والدانمارك في المركز 3 وألمانيا في المركز 4 والسويد في المركز 5.

ويزود المؤشر الشركات بمعلومات موضوعية حول الاقتصاد في البلدان، ونوعية المخاطر، ومرونة سلسلة التوريد - وهي العوامل التي تخلق نقطة انطلاق للشركات التي تعمل على التعافي من الوباء.

وقال المؤشر: تعد المرونة أكثر أهمية من أي وقت مضى في العالم الذي صدمه الوباء، وتمتلك الدول ذات الترتيب الأعلى في مؤشر FM العالمي للمرونة لعام 2020 أسسا قوية لانتعاش قوي.

وقال كيفين إنغرام، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة FM Global ، في مقابلة خاصة: " بعد أزمة مثل "كوفيد 19"، تتسم المرونة بأهمية بالغة بالنسبة للأشخاص والدول والشركات".

"يعد ترتيب البلد مؤشراً جيداً على الكيفية التي ستتحسن بها بيئة الأعمال التجارية ومدى سرعة انتعاش المؤسسات هناك بعد تلقي الضربة الاقتصادية للفيروس الوبائي. هذه رؤى حاسمة للشركات التي تتخذ خيارات بعيدة المدى لأنها تبني المرافق وتوسع سلاسل التوريد وتزرع أسواقاً جديد".

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