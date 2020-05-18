طيران الإمارات تنفي فصلاً جماعياً لكوادرها

المصدر: دبي - البيان

نفت مجموعة طيران الإمارات تنفيذ أي عمليات فصل جماعي من قواها العاملة. وقال متحدث باسم الناقلة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار ولم يصدر أي إعلان من جانب طيران الإمارات حول الاستغناء عن نسبة كبيرة من الموظفين كما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام، وأن أي قرار سيتخذ بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بالأسلوب المتعارف عليه.

وأضاف المتحدث أن الناقلة وكأي مؤسسة مسؤولة، قام فريقها التنفيذي بتوجيه جميع الإدارات لإجراء مراجعة شاملة للتكاليف وإعادة توجيه الموارد في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي الذي يشهده العالم، وتأتي تلك الخطوات في وقت تستعد فيه الناقلة لاستئناف أنشطتها المعتادة تدريجياً.

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