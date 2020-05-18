«سي ئي أو وورلد»: دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في عدد ناطحات السحاب

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدرت دبي مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حلت في المركز الثامن عالمياً في عدد ناطحات السحاب في 2020، وفقاً للدراسة التي أصدرتها أمس مجلة «سي ئي أو وورلد» الأمريكية.

وأفادت الدراسة بأن عدد ناطحات السحاب في دبي بلغ خلال العام الجاري 346 ناطحة سحاب.

وتفوقت دبي على شيكاغو التي حلت تاسعة بعدد 330 ناطحة سحاب، جوانزو الصينية «العاشرة، 320 ناطحة سحاب»، تورنتو «الــ11، 316»، شنغهاي «الــ12، 312»، مومباي «الــ16، 208»، موسكو «الــ17، 205»، سول «الــ18، 203»، بكين «الــ20، 180»، وملبورن «الــ29، 138».

كانت صدارة مدن العالم في عدد ناطحات السحاب في 2020 من نصيب هونغ كونغ، برصيد 1435 ناطحة سحاب، فيما جاءت نيويورك في المركز الثاني بعدد 822 ناطحة سحاب، بينما حلت شنزن ثالثة برصيد 570 ناطحة سحاب، طوكيو «الرابعة، 560 ناطحة سحاب»، سنغافورة «الخامسة، 507»، ووهان «السادسة، 393»، وبانكوك «السابعة، 390».

يُذكَر أن أبوظبي جاءت في المركز الثاني عربياً والــ 60 عالمياً بعدد 75 ناطحة سحاب.

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