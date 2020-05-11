فلاي دبي مستمرة في تعزيز رحلات العودة للوطن

المصدر: وام

تواصل "فلاي دبي" التركيز على دعم الجهود الحكومية في رحلات العودة إلى الوطن وتمكين حركة السلع الأساسية عبر شبكتها وما بعدها.

وستبقى رحلات المسافرين في فلاي دبي معلقة حتى الخميس 4 يونيو المقبل كجزء من الإجراءات والتدابير الاحتياطية التي يجري تنفيذها لمواجهة فيروس كوفيد-19 ويأتي ذلك تماشيا مع الإشعار المحدث للطيارين /NOTAM/ الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.

ومنذ دخول التعليمات المتعلقة بالسفر حيز التنفيذ في 24 مارس الماضي نقلت فلاي دبي أكثر من 1.651.929 كلغ من الشحن شملت المواد سريعة التلف والمستلزمات الطبية والبريد السريع والبضائع الأساسية وشغلت فلاي دبي للشحن 276 رحلة جوية إلى 26 دولة وذلك باستخدام ست من طائرات البوينج 800-737 من الجيل الجديد التي تم تخصيصها للعمل كرحلات لجميع البضائع.

وقال حمد عبيد الله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "إن عمليات الشحن الجوي تبقى محور تركيزنا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.. عملنا بشكل وثيق مع شركائنا الاستراتيجيين لتمكين فلاي دبي من نقل البضائع بسلاسة حيث تشتد الحاجة إليها مع الالتزام بمعايير السلامة التي وضعتها الصناعة ومنظمة الصحة العالمية".

وأضاف إن فلاي دبي للشحن تعمل على زيادة سعة حمولتها من خلال نقل البضائع في عنبر الشحن على رحلات العودة وحصلت الشركة على الموافقات الحكومية لتشغيل 90 رحلة عودة خاصة إلى الوطن خلال الأسابيع القليلة الماضية.. مشيرا إلى أن أكثر من 12532 راكبا تمكن من العودة إلى منازلهم في 19 دولة على رحلات فلاي دبي بفضل جهود وتعاون السفارات والسلطات الحكومية المختصة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تشغيل رحلات العودة هذه إلى أفغانستان وأذربيجان وبنغلاديش وكرواتيا ومصر وجورجيا وإيران والعراق والكويت وقيرغيزستان وميانمار وباكستان ورومانيا وروسيا وصربيا وارض الصومال والسودان وتايلاند والمملكة المتحدة.

في الوقت الذي تستمر فلاي دبي في تشغيل المزيد من رحلات الشحن فقط خلال هذه الفترة ستخضع رحلات العودة إلى موافقات حكومية وعلى المسافرين التنسيق مباشرة مع سفاراتهم لمزيد من المعلومات وكذلك عبر موقعflydubai.com .

واستقبلت فلاي دبي أكثر من 187000 استفسار منذ مارس وخصصت فريقاً متخصصاً لدعم العملاء.

ولم تقم فلاي دبي بإلغاء جميع الرحلات في جدولها ويتم الإلغاء بما يتماشى مع " الاشعار المحدث للطيارين NOTAM" الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.

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