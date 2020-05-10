سلطة واحة دبي للسيليكون تعلن حزمة إضافية من المحفزات والإعفاءات للأعمال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون عن حزمة إضافية من المحفزات والإعفاءات للأعمال، وتشمل حزمة الإعفاءات والمحفزات الجديدة من واحة دبي للسيليكون إعفاء العملاء الجدد، حتى نهاية يونيو 2020، من رسوم الترخيص التجاري البالغة قيمتها 12 ألف درهم، ورسوم حزمة التسجيل البالغة قيمتها 6900 درهم.



كما توفر الحزمة الجديدة منح شهر إضافي بدون إيجار للشركات الجديدة.الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة واحة #دبي للسيليكون: في ظل الصدى الإيجابي الذي حققته حزمة الإعفاءات والمحفزات السابقة التي أقرتها سلطة واحة دبي للسيليكون لدعم قطاعات الأعمال في الواحة، عملنا على إقرار حزمة إضافية من الإعفاءات والمحفزات بالتزامن مع قرارات حكومة دبي.

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