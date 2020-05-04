«دبي الجنوب» تدعم الأعمال بحزمة محفزات

المصدر: دبي- البيان

في إطار منظومة المحفزات، التي تقدمها دبي لدعم قطاع الأعمال، أعلنت المنطقة الحرة «دبي الجنوب»، أمس، تقديم مجموعة حزم تحفيزية، للتخفيف من آثار تداعيات الظرف الاستثنائي الراهن، وذلك ضمن التزام المنطقة الحرة، بتعزيز وتكييف بيئتها الصديقة للأعمال باستمرار.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي: «تفخر «دبي الجنوب»، بانتمائها إلى المنظومة الاقتصادية الكلية لإمارة دبي، ما يحتم علينا دعم تنافسيتها، وتعزيز جاذبيتها، لضمان قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. وبما أننا نرى في عملائنا الحاليين أهم أصولنا، فإن تركيزنا ينصب على توفير كل عوامل النجاح لهم. ومن أهم المحفزات، التي سوف تقدمها «دبي الجنوب»: خطط دفع مرنة للشركات، مع نظام تقسيط سهل، وإعفاء المستأجرين من غرامات تأخير التجديد، وغرامات إلغاء عقود الإيجار والتراخيص.

وسوف يستفيد المتعاملون كذلك من خصم 20 % على رسوم تجديد التراخيص، إضافة إلى تقديم رخصة تجارية مجانية لمدة سنة، للمتعاملين الجدد في قطاعات الطيران، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، ومجمع الأعمال. وبالنسبة إلى مركز أعمال المنطقة الحرة، فسوف يحصل المتعاملون على تخفيض، يصل إلى 25 % من رسوم التجديد للعقود المستحقة حتى أكتوبر 2020.

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