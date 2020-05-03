"دبي الجنوب" تعلن عن حزم اقتصادية لدعم مجتمع أعمالها في 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المنطقة الحرة "دبي الجنوب" عن تقديم مجموعة حزم تحفيزية للتخفيف من آثار تداعيات الظرف الاستثنائي الراهن الذي تمر به دولة الإمارات والعالم، وذلك ضمن التزام المنطقة الحرة بتعزيز وتكييف بيئتها الصديقة للأعمال باستمرار، ومواصلة العمل على تلبية احتياجات جميع شركائها وعملائها.

كما تأتي تلك الخطوة في إطار حرص "دبي الجنوب" على تطبيق رؤية القيادة الرشيدة فيما يتعلق بتحفيز قطاع الأعمال، وتوفير كافة أشكال الدعم الممكنة لمؤسساته.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي: "تفخر دبي الجنوب بانتمائها إلى المنظومة الاقتصادية الكلية لإمارة دبي، ما يحتم علينا دعم تنافسيتها وتعزيز جاذبيتها لضمان قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. وبما أننا نرى في عملائنا الحاليين أهم أصولنا، فإن تركيزنا ينصب على توفير كافة عوامل النجاح لهم في هذه الأوقات الاستثنائية وكذلك عقب تجاوزها، بما يمكّنها من مواصلة تحقيق أهدافها والقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف سموه: "تمثل الحزم التحفيزية المُعلنة جانبًا من مسؤوليتنا وحرصنا على مضافرة جهودنا مع المبادرات والقرارات الصادرة عن حكومتنا الرشيدة، لتظل إمارتنا الخيار الأمثل لممارسة الأعمال بسهولة، والمحافظة على مكانتها المرموقة في كافة مؤشرات الأداء العالمية".

ومن أهم المحفزات التي سوف تقدمها دبي الجنوب للعملاء والشركات في المنطقة الحرة دعماً لاستمرارية الأعمال: خطط دفع مرنة للشركات مع نظام تقسيط سهل، وإعفاء المستأجرين من الغرامات المتعلقة بتأخير التجديد وأيضا تلك المتعلقة بإلغاء عقود الإيجار والتراخيص. وسيستفيد العملاء أيضًا من خصم بنسبة 20% على رسوم تجديد التراخيص. وعلاوة على ذلك، أعلنت دبي الجنوب عن تقديم رخصة تجارية مجانية لمدة سنة للعملاء الجدد في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية ومجمع الأعمال.

وسيكون المجال متاحًا أيضا أمام عملاء مجمع الأعمال للتقدم بطلبات تأجيل الإيجار لمدة تصل إلى ستة أشهر، حيث ستتم دراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب.

أما بالنسبة إلى مركز أعمال المنطقة الحرة، فسيحصل العملاء على تخفيض يصل إلى 25% من رسوم التجديد للعقود المستحقة حتى أكتوبر 2020، إضافة إلى مرونة دفع رسوم الإيجار على أربعة أقساط سنوية. وعلاوة على ذلك، سيتمكن الأفراد والشركات الجديدة التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في مركز الأعمال من الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من رسوم الإيجار.

من جهته، قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "تتكامل هذه الحزم التحفيزية مع التدابير المُعلنة من قِبَل حكومة دبي وجهودها المتواصلة للتخفيف من الأعباء على قطاع الأعمال في الإمارة، كما أنها تساعد على تعزيز السيولة المالية للشركات".

وأضاف الزفين: "من شأن هذا الدعم أن يمكن الشركات من الحفاظ على مواردها وموظفيها لتكون على أتم استعداد وجاهزية لمواصلة عملياتها، خاصة مع بدء التخفيف من الإجراءات والتدابير الاحترازية وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً".

وكانت حكومة دبي قد أعلنت في منتصف مارس الماضي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم الناجم في الأساس عن التحدي الصحي المتمثل في تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

يُشار إلى أن حكومة دبي أطلقت دبي الجنوب في العام 2006، تمتد على مساحة ضخمة تبلغ 145 كيلومتراً مربعاً، ومصممة بشكل متكامل لتحقيق سعادة الأفراد.

وتعد المدينة مشروع التطوير العصري الرئيسي في الإمارة لدعم المحاور الأساسية التي تقوم عليها "خطة دبي 2021". ومن المتوقع أن تحتضن المدينة ما يصل إلى مليون نسمة في بيئة اقتصادية متكاملة لتدعم كافة أنواع الأعمال والصناعات، وتوفير 500 ألف فرصة عمل.

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