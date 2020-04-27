الاتحاد للطيران تطلق "صندوق رمضان" للمتضررين من كورونا

المصدر: وام

أطلقت الاتحاد للطيران مبادرة "صندوق رمضان" لتوفير وجبات إفطار للأفراد على مستوى الإمارات.

وتعاونت الاتحاد للطيران مع "Zomato" أكبر منصة بحث عن المطاعم على مستوى العالم وتطبيق التوصيل للمنازل الأكبر في دولة الإمارات لتوزيع تلك الصناديق على المتأثرين بأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومن بينهم العاملون في الرعاية الصحية والمهن الحيوية والمتطوعون والمحتاجون.

ويمكن للمتضررين جراء أزمة كورونا، سواء المرضى أو أولئك الذين أصيبوا بضائقة مادية أو الذين فقدوا وظائفهم، طلب "صندوق رمضان" عبر تطبيق Zomato، وسيتم توصيله لهم مجاناً ومباشرة من مرفق التموين التابع للاتحاد للطيران في أبوظبي.

وقال روبن كامارك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران : "يحمل شهر رمضان الكريم قدسية وروحانية عالية، وهو شهر العطاء والمحبة، وفيه يجتمع الأهل والأصدقاء حول موائد الإفطار، لكن هذا العام يحمل تحديات تحول دون ذلك، من هنا يأتي دور الاتحاد في إضفاء بعض البهجة على النفوس، وتقديم ما يمكن أن يرسم البسمة والأمل على الوجوه، وأخص بالذكر كوادرنا الطبية وأصحاب المهن الحيوية في الدولة، أولئك يستحقون منا كل تقدير".

وإلى جانب الوجبات الجاهزة التي ستتوافر عبر تطبيق Zomato سيحظى عدد مختار من المتطوعين والكوادر الطبية والعاملين في المهن الحيوية على صناديق إفطار صممت وتم انتقاء مكوناتها الطازجة، خصيصا من قبل طهاة الاتحاد على متن الطائرة، مع وصفات سهلة التحضير لإعداد وجبة منزلية شهية، سريعة وسهلة لأطباق متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف كامارك " يضم طاقم الطهاة على متن الطائرة خبرات من مختلف أنحاء العالم، لتقديم أشهى الوصفات العالمية والتقليدية، وتحتفي الاتحاد بهذا المزيج الرائع من الثقافات لتقدم "صندوق رمضان" الذي يضع بين أيديكم وصفات عالمية سهلة الإعداد والتحضير."

بدوره قال كارل باز، المدير الإقليمي لشركة زوماتو،:" تتبنى زوماتو شعار "طعام أفضل لأكبر عدد من الناس" ولطالما كنا ملتزمين تجاه رد الجميل للمجتمعات التي نعيش فيها، إننا ندرك تماما أن هناك من يحتاج بعض المساعدة خلال هذه الفترة، ومن شأن شراكتنا مع الاتحاد للطيران أن تمنح ولو القليل من الدعم لأهلنا وأخوتنا المتضررين، ويتوفر "صندوق رمضان من الاتحاد" للأشخاص المرضى، أو أولئك الذين فقدوا وظائفهم حديثا، أو ممن يحتاجون للعون، وهو لفتة طيبة وبادرة حسنة في هذه الظروف الصعبة، نحن فخورون بمثل هذه الشراكة مع الاتحاد للطيران".

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