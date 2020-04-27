المحفزات والتدابير تتوالى في دبي وأبوظبي

المصدر: دبي - لؤي عبد الله، رامي سميح

واصلت دبي وأبوظبي إطلاق حزم التحفيز الاقتصادي لبيئة الأعمال، بما يعزز مستقبل الاقتصاد الوطني، وانسجاماً مع توجيهات القيادة.

وأحدث هذه المحفزات، جاءت من سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» بدعم لشركات المنطقة تضمنت تأجيل دفع الإيجارات إلى ٣ أشهر وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة شهرياً، إلى جانب إعفاء تجار ومحال التجزئة من قيمة الإيجار ٣ أشهر، إضافة إلى إعفاء الشركات الجديدة من رسوم التسجيل والترخيص، فضلاً عن إلغاء الغرامات على الشركات.

كما كشف مركز دبي المالي العالمي أمس عن قرار بدأ العمل به اعتباراً من 21 أبريل الجاري، ويستمر لغاية 31 يوليو، ينص على توفير مرونة أكبر لأصحاب الأعمال، في المركز وتعزيز إجراءات حماية الموظفين، وفي الوقت نفسه خفض تكاليف التشغيل، والحفاظ على استمرارية أعمالهم.

ودعماً لمجتمع الأعمال أعلنت «اقتصادية دبي» عن استئناف مراكز إنجاز المعاملات الحكومية في العمل من 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، على أن لا تزيد نسبة تواجد الموظفين في المركز على 30 %، مع الاستمرار في تقديم الخدمات للمتعاملين عن بعد، وألا تزيد نسبة الطاقة الاستيعابية للمركز على 30 % أيضاً. وفي أبوظبي كشفت مصادر لـ«البيان» عن أن دائرة الثقافة والسياحة على وشك إعلان مزيد من التدابير والمحفزات الداعمة للقطاع السياحي.

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