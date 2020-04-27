حزمة تحفيز وشيكة لفنادق ومطاعم أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت مصادر لـ«البيان» عن أن دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عقدت اجتماعاً إلكترونياً عن بُعد مع ممثلي الفنادق والمنشآت السياحية في العاصمة، لبحث تطبيق مزيد من التدابير والمحفزات الداعمة للقطاع بالإمارة. وذكرت أن الدائرة أكدت أن افتتاح المطاعم والمقاهي في الفنادق سيكون قريباً مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية لمنع تفشي جائحة «كورونا».

وأوضحت أن الدائرة اقترحت تدابير جديدة عدة من المقرر دراستها، ومن ثم رفعها للحكومة لإقرارها وتشمل: السماح للشركات السياحية بتقليل ساعات العمل، وتعويض الموظفين جزئياً، والتنازل عن رسوم تجديد تأشيرة العمالة، وتمديد الدعم لفواتير المياه والكهرباء، بما في ذلك تبريد المناطق عقب الإعلان عن دعم بـ 5 مليارات درهم، إلى جانب إطلاق برنامج دعم الرواتب ونظام تمويل رأس المال العامل.

وأضافت أن من بين التدابير التي يتم دراستها زيادة نسبة استرجاع القيمة الإيجارية السنوية لقطاع المطاعم والسياحة والترفيه، والتي أقرت أخيراً بنسبة 20% وتسري على عقود إيجار عقارات المطاعم والمقاهي والكافيتريات ومنافذ البيع وبيع الوجبات الجاهزة، وكذلك الوحدات العقارية المؤجرة للمنشآت التي تمارس أنشطة الترفيه أينما وجدت وكل العقارات المؤجرة للمنشآت السياحية والترفيهية والمنتجعات السياحية.

وطالب مسؤولون بفنادق العاصمة بضرورة التواصل مع البنوك، لتقديم تسهيلات بنكية وإلغاء رسوم التجديد للعمال، والنظر في رسوم تجديد التأمين الصحي، وإلغاء أو خفض رسوم تجديد الرخص.

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