سياحة أبوظبي تطالب الفنادق بتطبيق خدمات مكافحة الآفات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية بضرورة الالتزام بعمليات مكافحة آفات الصحة العامة والتأكد من عدم إلغاء أو إيقاف تلك الأنشطة والاستمرار بالتعامل مع مزودي خدمات المكافحة.

وأوضحت الدائرة، في تعميم للمنشآت السياحية والفندقية، حصلت «البيان» على نسخة منه، أن خدمات مكافحة الآفات تعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصحية المتكاملة في إمارة أبوظبي وذلك بهدف المحافظة على بيئة صحية وآمنة خالية من الأمراض.

ونوهت الدائرة إلى أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» أصدر أخيراً تعليمات لجميع القطاعات لضمان استمرار جميع عمليات مكافحة الآفات الروتينية، مشيرة إلى أن إيقاف هذه العمليات في القت الحالي يشكل تأثيراً سلبياً على المنشأة السياحية ومرافقها لأن التواجد البشري المنخفض يؤدي إلى بيئة خصبة لتكاثر الآفات والتي سيكون من الصعب التخلص منها في المستقبل.

وشددت الدائرة على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات حيث سيتم التفتيش على المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام وتفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وذكرت الدائرة أيضا بضرورة الالتزام بكافة التعاميم الصادرة عنها وعن الجهات الحكومية المختصة بشأن وقف أو حظر أو تعليق بعض الأنشطة التي تمارسها المنشآت السياحية والفندقية، ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19).

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