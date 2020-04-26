دبي الثانية عالمياً في العمل عن بُعد

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت دبي المركز الثاني عالمياً على قائمة «أفضل مدن العالم للعمل عن بُعد في 2020»، على المؤشر الذي أصدرته أمس مجلة «سي ئي أو وورلد» الأمريكية.

وحصلت دبي وفقاً لدراسة المجلة التي شملت 60 مدينة حول العالم على 85,7 درجة من إجمالي 100 درجة، ولم تتفوق عليها سوى سان فرانسيسكو، التي حصلت على 85.97 درجة.

واستندت المجلة في ترتيب المدن إلى سبعة معايير وعوامل تصنيفية مقسمة إلى مجموعتين رئيسيتين من المعايير، المجموعة الأولى هي المعايير والعوامل المتعلقة بالعمل نفسه، والتي تتضمن خمسة معايير هي متوسط سرعة الإنترنت في كل مدينة، ونسبة مقاهي الإنترنت المتوفرة إلى عدد السكان في كل مدينة، ووفرة الخيارات المتاحة لتوصيل الطعام إلى المنازل، ونسبة الأماكن المتاحة للعمل المشترك إلى عدد السكان في كل مدينة، وأخيراً توافر الوظائف التي تتيح للموظفين خيارات العمل عن بُعد.

وأما المجموعة الثانية، فهي المعايير المتعلقة بنمط المعيشة، وتتضمن معيارين هما كلفة الحواسب النقالة وكلفة المعيشة عموماً في كل مدينة.

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