تميّز عالمي لدبي في العمل عن بُعد

المصدر: دبي - وائل الخطيب، سيد صالح

حققت دبي تميزاً عالمياً جديداً في العمل عن بُعد، حيث صنفها اثنان من أهم المؤشرات العالمية في هذا المجال بين العشرة الكبار عالمياً، مع صدارة إقليمية بامتياز، ومطارها الدولي التاسع عالمياً في العمل عن بُعد، والثالث في جودة الخدمات، ففي المؤشر الأول حلت في المركز الثاني عالمياً على قائمة «أفضل مدن العالم للعمل عن بُعد في 2020»، على المؤشر الذي أصدرته، أمس، مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

وصدرت القائمة ضمن دراسة أجرتها المجلة عن أفضل مدن العالم في وظائف العمل عن بُعد، بما في ذلك العمل من المنزل، خلال العام الجاري.

وحصلت دبي وفقاً لدراسة المجلة، التي شملت 60 مدينة حول العالم على 85,7 درجة من إجمالي 100 درجة، ولم تتفوق عليها سوى سان فرانسيسكو فقط، والتي حصلت على 85.97 درجة.

وكانت المراكز من الثالث حتى العاشر من نصيب دلهي (85.65)، وارسو (85.33)، بوخارست (85.31)، بودابست (85.24)، هيوستون (84.4)، كييف (84.28)، لاس فيغاس (84.13 درجة)، ونيويورك (84.09 درجة).

واستندت المجلة في ترتيب المدن إلى سبعة معايير وعوامل تصنيفية مقسمة إلى مجموعتين رئيسيتين من المعايير، المجموعة الأولى هي المعايير والعوامل المتعلقة بالعمل نفسه، والتي تتضمن خمسة معايير هي متوسط سرعة الإنترنت في كل مدينة، نسبة مقاهي الإنترنت المتوفرة إلى عدد السكان في كل مدينة، وفرة الخيارات المتاحة لتوصيل الطعام إلى المنازل، نسبة الأماكن المتاحة للعمل المشترك إلى عدد السكان في كل مدينة، وأخيراً توافر الوظائف التي تتيح للموظفين خيارات العمل عن بُعد، وأما المجموعة الثانية، فهي المعايير المتعلقة بنمط المعيشة، وتتضمن معيارين هما كلفة الحواسب النقالة وكلفة المعيشة عموماً في كل مدينة.

وفي التصنيف الثاني الذي جاء من بريطانيا حلت دبي في المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر أفضل المدن في العمل عن بعد الذي أصدره، أمس، موقع «برود باند» (النطاق العريض)، محتلة المرتبة 33 عالمياً متقدمة على بريستول وبرلين وطوكيو وستوكهولم وميونيخ ولندن وهامبورغ وباريس وروما.

وجاءت بوخارست في صدارة المؤشر تلتها هيوستون ولاس فيغاس واتلانتا وبودابست في المراكز الخمس الأولى.

وقال تقرير المؤشر، إن المحفز التكنولوجي يعني أن العمل عن بعد أصبح أكثر شعبية من أي وقت مضى، مع ثقافة العمل التي تسمح للناس بالعمل حيثما يريدون من خلال الارتباط بالنظم الداخلية، وتقليل تكاليف الأعمال لزيادة الإنتاجية والتعاون وجودة الحياة.

ومن هذا المنطلق قام بتقييم 50 مدينة شعبية في العالم وتصنيفها بناء على متوسط سرعة الإنترنت بالميجابت في الثانية، وتوافر شركات توصيل الطعام، ومقدار وظائف العمل المتاحة عن بعد، وتكلفة الكمبيوتر المحمول في تلك المدينة، وتكلفة المعيشة.

وحل مطار دبي الدولي في المرتبة التاسعة في قائمة أفضل المطارات في العالم، من حيث العمل عن بعد متقدماً على مطار لوس أنجلوس الدولي.

وجاء مطار سنغافورة في الصدارة تلاه مطار طوكيو هانيدا في المركز الثاني، وهارتسفيلد جاكسون في أتلانتا ثالثاً، ومطار أنديرا غاندي رابعاً وهونغ كونغ خامساً.

وقال التقرير، إن العمل عن بُعد يعني بشكل أساسي العمل خارج بيئة مكتبية تقليدية، وهذا قد يعني العمل في المنزل أو في مدينة أخرى أو في بلد آخر، لكن العمل عن بُعد يمكن أن يعني أيضاً عدم توفر نقطة ثابتة أو الاعتماد بشدة على السفر للعمل.

ولهذا السبب، قام بدمج مؤشر العمل عن بُعد في المطار في النتائج، التي توصل إليها حتى يتمكن الأشخاص من التخطيط للسفر حول أفضل المطارات، والعمل عن بُعد.

وقام المؤشر بتقييم المطارات بناء على سرعة الإنترنت، ودقة المواعيد وجودة الخدمات وعدد الخدمات وعدد الصالات.

وفي جودة الخدمات أوضح التقرير أنه عندما يتعلق الأمر بالعمل عن بعد، فمن المهم أن يشعر المسافر بالراحة في محيطه من أجل تركيز انتباهه، وتحقيق أقصى استفادة من التوقف في المطارات، ولهذا السبب، تعد جودة الخدمة أولوية عالية عندما يتعلق الأمر بالعمل عن بُعد في المطارات، ومرة أخرى، يأتي مطار سنغافورة شانجي أولاً بنتيجة جودة الخدمة 9.2، يليه مطار أنديرا غاندي بـ 9.1، ومطار دبي الدولي بـ 8.9 كونه أفضل المطارات للخدمة والنظافة وقوائم الانتظار.

المدن العشرة الأولى الرصيد بالدرجات من 100 درجة 85,97سان فرانسيسكو 185,70دبي 285,65دلهي 385,33وارسو 485,31بوخارست 585,24بودابست 684,40هيوستون 784,28كييف 884,13لاس فيغاس 984,09نيويورك 10