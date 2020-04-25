اشتراطات وضوابط لاستئناف الأنشطة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عدداً من الضوابط والاشتراطات لإعادة فتح عدد من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة منها مراكز التسوّق والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والمكاتب والشركات، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة.

وأصدرت الدائرة بذلك دليل "القواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة ممارسة الأنشطة الاقتصادية" بهدف ضمان سلامة وصحّة المجتمع، وتفادي عرقلة الجهود في مكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وتدعو الدائرة المنشآت إلى الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم والامتثال للاشتراطات استعداداً لموعد الإعلان الرسمي عن بدء مزاولة هذه الأنشطة.