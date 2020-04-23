الأوراق المالية تحدد 6 حقوق للمستثمرين في الأسواق المالية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 8 حقوق للمستثمرين في الأوراق المالية، مشددة على ضرورة ممارسة هذه الحقوق، بما يضمن تطبيق قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويسهم في تشجيع صغار المدخرين على الاستثمار وتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط واستقرار سوق المال.

وقالت الهيئة في تعميم اليوم إن الحق الأول هو تلَقّي نسخة من القوائم المالية للشركة، والثاني حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، والثالث مناقشة البيانات المالية وأداء الشركة، والرابع حق التصويت والمصادقة على قرارات الجمعية العمومية.

وذكرت الهيئة أن الحق الرابع يعني الحصول على الأرباح في حالة الإعلان عن توزيعات الأرباح، والخامس أولوية الشراء للإصدارات الجديدة من أسهم الشركة، والسادس الحصول على حصة من ممتلكات الشركة عند التصفية.