سياحة أبوظبي تطالب الفنادق بإبلاغها عند الإغلاق المؤقت بسبب كورونا

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي المنشآت السياحية والفندقية في الإمارات بضرورة إبلاغها في حال الرغبة في الإغلاق المؤقت نظراً للظروف الراهنة الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد -19».

وأضافت الدائرة، في تعميم اليوم الأربعاء، حصلت «البيان» على نسخة منه: "يتوجب إبلاغ الدائرة بشكل مسبق نظراً لما يترتب على ذلك من إجراءات وجمع الإحصائيات والبيانات المتعلقة بأنظمة الدائرة وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة".

وشددت الدائرة على أنه سيتم تفتيش المنشآت السياحية الفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات.

وذكّرت بضرورة الالتزام بكافة التعاميم الصادرة عن الدائرة والجهات الحكومية المختصة بشأن وقف أو حظر أو تعليق بعض الأنشطة التي تمارسها المنشآت السياحية والفنادق.