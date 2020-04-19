«سياحة أبوظبي» تلزم الفنادق بإجراءات إضافية لمواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بتعليمات إلزامية إضافية في جميع المنشآت السياحية والفندقية بالإمارة تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد -19» بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأضافت الدائرة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، أنه يتوجب على جميع المنشآت السياحية والفندقية تركيب الكاميرات الحرارية وربطها بشبكات الكاميرا الموجودة في مرافقها.

وأوضحت الدائرة أنها ستتواصل مع الفنادق والمنشآت السياحية لتوفير الكاميرات الحرارية ومعداتها ودليل الإشراف على النظام لجميع الأطراف قريباً من قبل الفريق المسؤول من الدائر لتسهيل عملية تثبيتها.

وأكدت الدائرة أنه سيتم التدقيق على المنشآت والفنادق من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، وذلك لضمان صحة وسلامة الزوار والضيوف، داعية الجميع إلى الالتزام لتفادي الإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

وأوضحت الدائرة أن الكشف المبكر والرصد وتطبيق الاحتواء هي أساسيات لمكافحة انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن حكومة الدولة لم تدخر أي جهود في هذا الصدد مستغلة كل التقنيات المتاحة.

ولفتت الدائرة إلى أن أنظمة المراقبة بالفيديو وأنظمة الكشف الحرارية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة تدعم جهود مكافحة انتشار الفيروس، من خلال الكشف المبكر عن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة، ومراقبة الأشخاص المعزولين، ورصد الأشخاص الذين على اتصال بالمرضى أو المناطق المتضررة.