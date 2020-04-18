"جمعة الماجد" تمدد الضمان لسيارات هيونداي في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الموزع الحصري لشركة هيونداي في دولة الإمارات، عن إطلاقها برنامجًا جديدًا مكثفًا لطمأنة عملائها تحت اسم "هيونداي كير"، وذلك بهدف توفير الدعم لهم خلال فترة تفشي فيروس كورونا، تأكيدًا على حرصها واهتمامها بصحتهم وسلامة عائلاتهم.

وفي إطار مهمتها الهادفة إلى تأكيد أهليتهم للحصول على إصلاحات الضمان والخدمات الأخرى المتعلقة به خلال الأشهر القادمة، أعلنت هيونداي عن طرح برنامج استثنائي، حيث تستفيد من خلاله سيارات الركاب التي تنتهي ضماناتها الأصلية خلال الفترة من 1 مارس وحتى 31 أبريل 2020، والاستفادة من تمديد الضمان لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وتحديدًا حتى 31 مايو 2020، وسيتم أيضًا منح جميع الضمانات التي تنتهي صلاحيتها في شهر مايو تمديدًا حتى نهاية الشهر.

وقال سليمان الزبن، المدير العام هيونداي الإمارات العربية المتحدة - مؤسسة جمعة الماجد "يعتبر برنامجنا الجديد "هيونداي كير" من الجهود التي نبذلها لدعم عملائنا الذين يمثلون محور أعمالنا، ويجدون صعوبة في الحصول على خدمات الصيانة لسياراتهم خلال هذه الفترات الاستثنائية. وسنظل على تواصل معهم باستمرار من خلال خدماتنا لسيارات هيونداي، ليظل تركيزهم على صحتهم وسلامتهم".

وستقوم هيونداي بالاتصال فرديًا بجميع العملاء المتأثرين بالأزمة الراهنة في الأيام القادمة، وتقديم المزيد من التفاصيل لهم حول برنامج "هيونداي كير".