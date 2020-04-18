21.8 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية من الأدوية والمعدات الطبية في 2019

المصدر: وام

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في مجال الأدوية والمعدات الطبية في العام 2019 نحو 21.8 مليار درهم توزعت ما بين واردات بقيمة 16.5 مليار درهم، وصادرات بقيمة 590 مليون درهم وإعادة تصدير بقيمة 4.7 مليارات درهم، وذلك بكميات بلغت نحو 144 ألف طن كان نصيب الواردات منها 96.5 ألف طن والصادرات 12.7 ألف طن و إعادة التصدير 34.6 ألف طن.

وقال أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، إن الأدوية والمستلزمات الطبية تعد من أهم المواد الاستراتيجية التي تحرص الدائرة على وصولها إلى الأسواق دون تأخير لضمان سلامتها وتأمين احتياجات المجتمع منها بكفاءة عالية خصوصاً في الظروف الحالية التي يشهدها العالم مع تصاعد الطلب على هذه المنتجات .

وأكد أن جمارك دبي تواكب هذه التطورات من خلال التجهيز المتطور لمراكزها الجمركية التي تولي اهتماماً كبيراً لسلامة شحنات الأدوية وسرعة وصولها إلى الأسواق.