مالكو برغر كينغ في نيوزيلندا قيد الحراسة القضائية وسط أزمة كورونا

المصدر: د ب أ

وُضع مالكو سلسلة مطاعم برغر كينغ للوجبات السريعة في نيوزيلندا، تحت الحراسة القضائية، بعد أن أجبرت السلسلة على إغلاق أبواب جميع مطاعمها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم تعيين جرانت جراهام وبرندون جيبسون من شركة "كوردا مينثا" كحارسين قضائيين، وقالا في بيان اليوم الثلاثاء إن إغلاق نيوزيلندا "أثر بشكل كبير" على الوضع المالي للشركة.

وأجبرت السلطات جميع المقاهي والمطاعم وتجار التجزئة للوجبات السريعة في البلاد على الإغلاق في 25 مارس.

وقال جيبسون إنه سيتم السعي الآن إلى الحصول على دعم من الموردين والملاك بهدف إعادة بدء العمل بمجرد رفع الإغلاق المقرر في 22 أبريل.

وسيجري البحث بعد ذلك عن مالك جديد لذلك النشاط التجاري.

وكانت سلسلة الوجبات السريعة قد افتتحت لأول مرة في نيوزيلندا عام 1993 ولديها 83 مطعما في أنحاء البلاد، وتوظف أكثر من 2600 شخص.