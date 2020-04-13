اقتصادية دبي تسمح بمعاودة العمل لـ 9 أنشطة تجارية

المصدر: دبي – بشار باغ

أعلنت اقتصادية دبي السماح لـ9 أنشطة تجارية غير مستثناة من قرار الإغلاق بمعاودة ممارسة أعمالها من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء، وتشمل كلاً من محلات تجارة اللحوم وتجارة الخضار والفواكه والمحامص والمطاحن وتجارة المكسرات وتجارة الحلويات والشوكولاته وتجارة الأسماك وتجارة القهوة وتجارة الشاي.

وبذلك تضاف هذه الأنشطة لـ 3 أنشطة أخرى غير مستثناة من قرار الإغلاق تم السماح لها مؤخراً بمعاودة العمل وفقاً للإجراءات الاحترازية، لكن من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً وتشمل محال البصريات ومتاجر المكملات الغذائية، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية للشركات العالمية والإقليمية العاملة في القطاعات الحيوية وقطاعات خدمات الدعم المستثناة والمكاتب المحلية التي لديها أعمال في الإمارات الأخرى.

وأوضحت اقتصادية دبي أن العاملين في جميع الأنشطة المذكورة يجب أن يحصلوا على تصريح بالحركة عبر https://dxbpermit.gov.ae/home باعتبارها ليست من القطاعات الحيوية او الداعمة المستثناة من قرار الإغلاق. وأكدت ضرورة التقيد بساعات العمل مع الالتزام بالتدابير الوقائية كالتعقيم والتباعد الجسدي، وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بها التعميمات.