20 ألف جولة تفتيشية على المنشآت الاقتصادية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نحو 20 ألف جولة تفتيشية (19784 جولة) خلال 13 يوماً، للفترة من 30 مارس إلى 11 أبريل الجاري، وجهت فيها 239 مخالفة وإنذاراً إلى المنشآت الاقتصادية المعنيّة بالبيع وتناول الأطعمة والأندية الرياضية.

وكشفت الدائرة، على موقعها على شبكة الإنترنت، اليوم، عن نتائج الجولة الثانية لحملاتها التفتيشية للفترة من 5 حتى 11 أبريل، حيث أشارت إلى تنظيم 14 ألفاً و432 جولة تفتيشية.

وأكدت توجيه 590 إنذاراً ومخالفة ومصادرة خلال الجولات التفتيشية، منها 12 مخالفة و168 إنذاراً و410 مصادرات.

وشملت الجولات التفتيشية 692 جولة على منافذ البيع، و3698 جولة على محلات بيع الخضراوات والفواكه، و6106 جولات تفتيشية على المطاعم والمقاهي، و1112 جولة تفتيشية على الصيدليات، و424 جولة تفتيشية على منشآت التحقق من المستلزمات الطبية، و186 جولة تفتيشية على مراكز التسوق، و2214 جولة تفتيشية على الصالونات النسائية والأندية الرياضية، كما أشارت الدائرة إلى إصدارها 3608 منشوراً توعوياً.

وكانت الدائرة قد نظمت، خلال الفترة من 30 مارس إلى الرابع من أبريل الجاري، المرحلة الأولى من جولاتها التفتيشية، حيث نفذت 5352 جولة تفتيشية، شملت 533 جولة في منافذ البيع والبقالات، ونحو 979 مركزاً لبيع الخضراوات والفواكه، و3126 مطعماً ومقهى وعربات متنقلة، و249 صيدلية، و41 مركزاً تجارياً، و90 نادياً رياضياً، و334 منشأة للمستلزمات الطبية.

ووجهت الدائرة في هذه الحملات 7 مخالفات ونحو 52 إنذاراً، وكثفت حملاتها التفتيشية منذ ظهور تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتلقيها شكاوى من مستهلكين بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.

وشملت حملاتها التفتيشية عدداً كبيراً من المنشآت الاقتصادية في أبوظبي، وطالبت المستهلكين بإبلاغها الفوري عن أية مخالفات تتعلق بارتفاع الأسعار أو الخدمات، مؤكدةً تلقيها الشكاوى والاستفسارات عبر الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي: (800555)، إضافة إلى تطبيق «واتس آب» على الرقم: 971569988388