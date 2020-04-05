تمديد وقف أنشطة المراكز التجارية والأسواق المفتوحة بأبوظبي حتى إشعار آخر

المصدر: أبوظبي ـ وام

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قرارا بتمديد الإيقاف المؤقت حتى إشعار آخر على مستوى الإمارة لممارسة أنشطة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة وصالات عروض السينما وألعاب التسلية والترفيه والألعاب الالكترونية.

وأكد محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس الدائرة، في هذا الشأن أن تمديد سريان العمل بالتعاميم المشار إليها يأتي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك استمرارا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى دولة الإمارات للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضح أن التعاميم الأخرى الصادرة عن الدائرة بشأن الإيقاف المؤقت للأنشطة الأخرى كوقف خدمة ركن السيارات والإغلاق المؤقت لصالات اللياقة وكمال الأجسام، إضافة إلى حظر خدمة تقديم الأرجيلة "الشيشة" في المطاعم والمقاهي، وغيرها، سيظل تنفيذها ساري المفعول حتى إشعار آخر التزاما من الدائرة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة وصحة المجتمع.

وجاء في تعميم الدائرة بتمديدها الأنشطة المذكورة أن تعمل الشركات والمؤسسات المرخصة في إمارة أبوظبي على الاستمرار بتنفيذ هذه التوجيهات وعدم فتح أبوابها للجمهور لتقديم خدماتها للحد من التجمعات التي قد تكون سببا بانتشار العدوى، حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيش من قبل الدائرة للوقوف على تطبيق التعميم ورصد المخالفات.

يذكر أن التعميم نص على أن تعمل الجهات ذات العلاقة على تنفيذه ابتداء من تاريخ إصداره حتى إشعار آخر مع تأكيد الالتزام بالعمل وفق التدابير اللازمة التي تتخذها دولة الإمارات والحرص على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية ذات العلاقة بصحة وسلامة أفراد المجتمع على مستوى الإمارة ودولة الامارات بشكل عام.