طيران الإمارات تعيد المواطنين العالقين بالخارج

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن طيران الإمارات ستقوم بإعادة المواطنين إلى أرض الوطن مجاناً على متن أي من رحلاتها المحدودة التي ستستأنف تشغيلها من دبي اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر» إن المواطنين العالقين في الخارج يمكنهم التواصل مع أقرب سفارة للدولة لترتيب إجراءات عودتهم إلى الإمارات، مضيفاً أن «طيران الإمارات في خدمة الوطن والمواطن دائماً».

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أحمد بن سعيد: طيران الإمارات ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً