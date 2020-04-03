أحمد بن سعيد: طيران الإمارات ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن طيران الإمارات ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً على أي من رحلاتها المحدودة التي ستستأنف تشغليها من دبي الأسبوع المقبل.

وطالب سموه في تغريدة على حسابه في تويتر المواطنين العالقين في الخارج بالتواصل مع أقرب سفارة للدولة، مؤكداً أن طيران الإمارات في خدمة الوطن والمواطن دائماً.

طيران الإمارات ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً على أي من رحلاتها المحدودة التي ستستأنف تشغليها من دبي الأسبوع المقبل. المواطنون العالقون في الخارج يمكنهم التواصل مع أقرب سفارة للدولة. طيران الإمارات في خدمة الوطن والمواطن دائماً. @emirates pic.twitter.com/cjzIIFLhwG — HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum (@HHAhmedBinSaeed) April 3, 2020