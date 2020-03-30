حوافز اقتصادية لشركات منطقة عجمان الحرة

المصدر: عجمان - البيان

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة، قراراً يتضمن حزمة من المحفزات الاقتصادية لمنطقة عجمان الحرة والمناطق التابعة، دعماً لمجتمع الأعمال، بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن وتبعاتها على الأعمال.

وتضمنت تلك المحفزات مجموعة من المحاور الرئيسة، شملت عدة تسهيلات، منها تخفيف وإلغاء الغرامات والرسوم، إلى جانب مجموعة أخرى من المحفزات التي تصب جميعاً في خدمة اقتصاد الإمارة ودعم المستثمرين، بما يسهم في استمرارية الأعمال بمختلف جوانبها.

وعبّر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة، عن حرصه الشديد على تهيئة بيئة الأعمال في منطقة عجمان الحرة واستمراريتها بشكل تنافسي في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأضاف: "بادرنا بطرح تلك المحفزات في سياق التزامنا القوي تجاه استمرارية الأعمال والمستثمرين، ومن جانبنا فإننا حريصون على بث روح الأمل والتفاؤل ومساندة مجتمع الأعمال وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المنشودة. لدينا ثقة تامة بأن تلك المحفزات ستكون قوة دافعة لتلك الأعمال لاستمراريتها وتحقيق الأهداف المنشودة."

وتضمنت قائمة المحفزات مجموعة متنوعة من التسهيلات في المجالات: الإعفاء من رسوم الترخيص والغرامات المتراكمة للشركات المنتهية في حالة التجديد، و50% تخفيضاً في غرامات الشركات المنتهية في حالة الإلغاء، وإيقاف تطبيق رسوم خدمات الشيكات لمدة ثلاثة أشهر، وتقسيط الدفعات بشكل ميسر، إضافة إلى تخفيض إيجار سكن العمال 25%، مع ضمان الاشتراك في الخدمات الذكية.

وتتحمل منطقة عجمان الحرة دفع ضمان الاشتراك للخدمات الذكية Echannel بقيمة 5000 درهم للشركات الجديدة.

دعم قطاع الأعمال

وأوضحت فاطمة سالم، مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: "سعداء بطرح تلك التسهيلات في هذه المرحلة الاستثنائية، حيث إنها رسالة طمأنة للشركات بضرورة أن تواصل أعمالها مع وقوف المنطقة الحرة دوماً إلى جانبهم، في ظل ما يواجه العالم من تفشي فيروس كوفيد-19 وآثاره على الأعمال."

يُذكر أن أكثر من 8000 شركة وأكثر من 30000 مستثمر يستفيدون من هذه المحفزات الاقتصادية التي ستسهم في استمرارية زخم الأعمال بالمنطقة الحرة والسوق الصيني والمناطق التابعة.

يشار إلى أن منطقة عجمان الحرة تعتبر لاعباً مهماً في اقتصاد إمارة عجمان، وتعمل دوماً على تطوير خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين، لتعزيز أعمالهم وتمكينهم من تحقيق الأهداف المرسومة.

وتتميز المنطقة بأنها متنوعة بعدد مستثمريها الذي يزيد على أكثر من 140 جنسية يعملون في بيئة أعمال متطورة، تتضمن تسهيلات كبيرة لتأسيس وإدارة الأعمال، إضافة إلى توفير مجموعة كبيرة من الخدمات.