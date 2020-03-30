طيران الإمارات: نعمل على مدار الساعة لدعم مسار التجارة العالمية

المصدر: (دبي- سيد صالح)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الناقلة تسهم في توافر المواد الغذائية والإمدادات الطبية بالدولة، حيث لا يوجد نقص في المواد الغذائية والإمدادات الطبية، موضحاً أن الفرق المسؤولة عن الشحن في طيران الإمارات و«دناتا» تعمل على مدار الساعة لدعم مسارات التجارة العالمية، ونقل شحنات السلع الأساسية إلى الإمارات وحول العالم في ظل انتشار فيروس «كورونا».

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