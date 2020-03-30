أحمد بن سعيد: مردود إيجابي جداً للعمل عن بعد في طيران الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن المردود الذي تلقاه من قادة الأعمال في المجموعة بشأن العمل عن إيجابي للغاية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الفرق المسؤولة عن الشحن في طيران الإمارات و«دناتا» تعمل على مدار الساعة لدعم مسارات التجارة العالمية ونقل شحنات السلع الأساسية إلى الإمارات وحول العالم.

وقال سموه في رسالة داخلية إلى موظفي المجموعة، حصلت «البيان» على نسخة منها أن يخضع ثلث البشر حالياً يخضع للإقامة الجبرية إما بصورة كلية وإما جزئية، فرضتها عليهم مدنهم أو دولهم بُغيَة احتواء التفشي المتسارع لوباء «كورونا». وفي دولة الإمارات أيضاً باشرت الحكومة برنامجاً لتقييد الحركة ليلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع لتعقيم الطرق ومناطق التجمعات في مبادرة هائلة ومنظمة ضمن البرنامج الوطني للتعقيم.

وأضاف أن مجموعة الإمارات تدعم بصورة تامة هذه التدابير، التي تتخذها السلطات في الإمارات وحول العالم. وبرغم أن الحياة اليومية تتأثر بالقيود المفروضة على الحركة والتجمعات، وإغلاق المتاجر والأنشطة الترفيهية، إلا أن هذا الوضع مؤقت، وما تفعله حكومة الإمارات هو أنها تضع صحة الناس وعافيتهم في صدارة أولوياتها، إذ يمكن إعادة بناء الأعمال التجارية، بينما لا يمكن ذلك مع البشر.

وأكد سموه مساهمة المجموعة في توافر المواد الغذائية والإمدادات الطبية بالدولة، حيث لا يوجد نقص في المواد الغذائية والإمدادات الطبية، وتعمل الفرق المسؤولة عن الشحن في طيران الإمارات و«دناتا» على مدار الساعة لدعم مسارات التجارة العالمية، ونقل شحنات السلع الأساسية إلى الإمارات وحول العالم.

وتطرق سموه إلى تطبيق سياسة العمل عن بعد في المجموعة، فقال إن الخدمات الرئيسية عبر الشبكة الدولية للمعلومات في كل الأماكن التي يعمل بها موظفو المجموعة على تواصل مع بعضها البعض، ومع أفراد أسرهم وأصدقائهم، باستخدام التقنيات المختلفة، سواء كانت الرسائل الإلكترونية، منصات التواصل الاجتماعي، تطبيقات التراسل وعقد المؤتمرات عن بعد، أو ببساطة من خلال المكالمات الهاتفية.

وأضاف أنه فيما عدا القليل من الوظائف التشغيلية الحيوية، فإن الغالبية العظمى من قوة العمل التابعة للمجموعة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 75,000 موظف يعملون داخل الإمارات يعملون الآن من بيوتهم. ويواصل موظفو المجموعة مزاولة الأنشطة التجارية وأداء واجباتهم من دون أدنى هفوة. وكان المردود في هذا الشأن من قادة الأعمال لدى المجموعة إيجابياً للغاية، مشيداً بروح الدعم والولاء والإرادة القوية من جانب موظفي المجموعة العازمين على اجتياز هذا الوقت العصيب معاً.

وشكر سموه موظفي المجموعة الخاضعين حالياً للحجر الصحي المنزلي والتزامهم بذلك رغم صعوبته، وبصفة خاصة أطقم القيادة والخدمة، الذين بذلوا جهوداً مضنية من أجل نقل أكبر عدد ممكن من المسافرين إلى بلادهم قبل أن الإعلان الأسبوع الماضي عن تعليق خدمات المجموعة.

وأشار سموه أن لدى المجموعة قنوات دعم متنوعة، تتضمن الخط الساخن الخاص بوباء «كورونا» للرد على الاستفسارات الطبية او المتعلقة بالصحة، مثل قناة «مساعدة الموظفين» لمن يشعرون بالتوتر بسبب الوضع الحالي، و«دعم النظراء» لأطقم القيادة، و«الخط الساخن» لدعم الزملاء العاملين في مطارات الإمارات لدى «دناتا»، موضحاً أن المجموعة بصدد الانتهاء من شبكة «خلايا الرفاهية» لتلبية احتياجات الموظفين الخاضعين للحجر الصحي.