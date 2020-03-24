جولة "البيان".. ضخ كميات هائلة من السلع في دبي وأبوظبي والسماح للمحلات المغلقة بالتجارة الالكترونية

المصدر: دبي: بشار باغ ـ أبوظبي: عبد الحي محمد – تصوير: أحمد بدوان

أصدرت اقتصادية دبي قراراً بإغلاق أنشطة تجارية واستثناء مجموعة من الخدمات الأساسية اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى 8 أبريل 2020 مع اتاحة امكانية ممارسة التجارة الالكترونية للمحلات المغلقة.

واستثنت اقتصادية دبي عدداً من الأنشطة من قرار الإغلاق سواء داخل أو خارج مراكز التسوق بحيث تعمل هذه المنشآت المستثناة كالمعتاد وهي البقالات والسوبرماركت والجمعيات التعاونية والصيدليات، ويتضمن القرار إغلاق المراكز التجارية ومراكز التسوق مع الاستثناءات المذكورة.

ولفتت الدائرة إلى أن فروع البنوك والمصارف تستمر فروع البنوك والمصارف في مزاولة العمل الا إذا صدر قرار تنظيمي من المصرف المركزي، كما أوضحت أن فروع شركات الصرافة مستمرة في مزاولة عملها مع أخذ التدابير اللازمة بالتعقيم والتباعد الاجتماعي في استقبال الجمهور وتنظيم الدور، ولفتت إلى أن العيادات تقوم بالعمل بشكل طبيعي.

وفيما ينص القرار على إغلاق جميع المحلات التجارية في الأسواق المفتوحة، تم استثناء المخابز وورش تصليح السيارات والمشاغل ومغاسل الملابس ومقدمي الخدمات الفنية والكهربائية للمباني.

ويشمل الإغلاق الأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم باستثناء أسواق الأسماك والخضار واللحوم للبيع بالجملة والتوريد، كما يشمل الإغلاق المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم خدمة الأكل والشرب باستثناء مطاعم المنشآت الفندقية التي تقدم وجبات للنزلاء فقط وخدمة طلبات السيارات وتوصيل الطعام ونقل الأغذية، ويسمح للمطاعم استمرارية تقديم خدمة السيارات وخدمة توصيل الطعام وإذا كان المطعم متواجد في أحد مراكز التسوق يجب على ادارة المطعم الحصول على موافقة من إدارة المركز.

وبحسب توجيهات اقتصادية دبي، يتم إغلاق كلاً من المنشآت التالية دون أي استثناء: صالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية، حدائق الملاهي، معسكرات الربيع، وصالات الألعاب الترفيهية والالكترونية ودور السينما ومراكز المساج والتدليك ومراكز السبا.

كما يشمل القرار حظر تقديم الشيشة في جميع المقاهي المرخصة، ووجهت اقتصادية دبي منشآت الأعمال باتباع اشتراطات التعقيم والتباعد الاجتماعي، وأعلنت أنها ستنفذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالتعقيم.

أبوظبي

وفي أبوظبي أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية تعميما يقضي بإيقاف مؤقت للمراكز التجارية ومراكز التسوق الإمارة مدة أسبوعين من تاريخه تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

واستثنت الدائرة في تعميمها المحلات التي تقع داخل تلك المراكز التجارية أو الأسواق وتمارس أنشطة الخدمات الطبية وبيع المواد الغذائية والسوبرماركت والبقالات وما في حكمها والصيدليات ومكاتب الخدمات الإدارية.

وحسب التعميم سيطبق إغلاق المراكز التجارية ومراكز التسوق لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم بدءا اليوم حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيش ورقابة من قبل الدائرة للوقوف على تطبيق التعميم كما سيتم تطبيق التشريعات النافذة بحق أي مخالفة يتم رصدها بهذا الشأن.

كما تستمر المستشفيات والصيدليات في استقبال المرضى والمستهلكين، كما أكدت عدد من المخابر الكبرى افتتاح مقراتها الرئيسية.

وأكد محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة ان التعميم يأتي استمرارا للتعاميم المنظمة للإجراءات الوقائية التي تتخذها حكومة امارة ابوظبي ودولة الامارات بشكل عام للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا والحد من الاختلاط بين افراد المجتمع منها لانتقال العدوى.

وأوضح بأن هذه التعاميم المنظمة والوقائية ستكون مؤقتة الى حين النظر في مدى السيطرة على انتشار الفيروس الوبائي والقضاء عليه نهائيا مؤكدا أهمية التزام الجميع بما جاء في التعاميم سواء من افراد في المجمع من مواطنين او مقيمين او شركات ومؤسسات حيث تقع عليهم مسؤولية مجتمعية في ذلك.

وتأتي هذه الإجراءات تماشياً مع قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات للحد من انتشار فيروس كورونا ومتابعة للتعاميم السابقة، ويلغي هذه القرار كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة.

1200 متجر

وتفتح أكثر من 1200 متجرا كبيرا وبقالة في إمارة أبوظبي أبوابها من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة مساء للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية.

وكشفت جولة "البيان" أمس عن قيام غالبية المتاجر الكبرى وعددها يزيد عن 100 متجر لمجموعات جمعية أبوظبي التعاونية (45 فرع) واللولو هايبر ماركت ( 38 فرع ) وكارفور ( 6 فروع ) وفروع شويترام وكي إم وفاطمة سوبر ماركت وسبنس معروضا ضخما من السلع والمواد الغذائية خاصة المواد الأساسية بعروض ترويجية تراوحت بين 10% و15%.

وشهد سوق الميناء للخضروات والفواكه أمس إقبالا من المستهلكين لشراء احتياجاتهم، وإشترى المستهلكون صندوق الطماطم وزن 9 كيلو بسعر 25 درهم وجوال البصل 20 كيلون بسعر 55 درهم بزيادة عشرة دراهم عن أول أمس وسعر الكيلو 8 دراهم بزيادة درهمين عن أول أمس وكيلو الخيار بسعر 4 دراهم، وشهدت أسعار الفواكه استقرارا كبيرا في آخر أيام السوق قبل الإغلاق.

وفي جمعية أبوظبي التعاونية امتلأت الساحات في مدخل ومنتصف الجمعية بكميات ضخمة من السلع الغذائية خاصة الأرز والزيت والسكر والشاي بعروض بلغت 15%، كما امتلأت أرفف الخضروات والفواكه بالبضائع.