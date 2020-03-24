جولة «البيان» الميدانية تكشف وفرة السلع

المصدر: أبوظبي ــ عبد الحي محمد

كشفت جولة ميدانية لـ«البيان» في الأسواق عن توافر كبير للمعروض من الخضراوات والفواكه واللحوم، واستقرار أسعارها بشكل كبير، إضافة إلى توفير الجمعيات التعاونية للسلع المدعمة للمواطنين.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن الخضراوات والفواكه والسلع الغذائية متوافرة بكميات كبيرة في منافذ الجمعيات التعاونية وسلاسل السوبر ماركت الكبرى والبقالات، داعيةً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي متجر أو بقالة ترفع أسعار السلع الغذائية، وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في توجيه العقوبات، التي قررها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وشدد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك والمنافسة في وزارة الاقتصاد، على أن الوزارة تكثف حالياً جولاتها الرقابية لضبط المتلاعبين بالأسعار وتوقيع أشد العقوبات عليهم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: