مجموعة "ار القابضة" تضع سلسلة فنادقها بتصرف وزارة الصحة

المصدر: عجمان: اسامة احمد

أعلنت مجموعة "ار القابضة" في دبي وعجمان بوضع سلسلة الفنادق التابعة لمجموعة والتي تحتوي 1800 غرفة بمرافقها المختلفة تحت تصرف وزارة الصحة والجهات المسؤولة في الدولة متى ما رأت الحاجة إليها. وذلك ضمن المبادرات الوطنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا وتعزيز الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وقال عبدالعزيز الجسمي، المدير العام لمجموعة "ار القابضة" لـ "البيان" بأن المجموعة وضعت 7 فنادق تحتوي على 1800 غرفة فندقية تحت تصرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المسؤولة في الدولة وذلك متى ما دعت الحاجة إليها ضمن المبادرات الوطنية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا وتعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة في ظل القيادة الرشيدة للدولة من اجل حماية المجتمع والصحة العامة في الوطن.

وذكر أن وضع المجموعة للغرف الفندقية تحت تصرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع يأتي من حرص واهتمام المجموعة في المساهمة دعم المبادرات الوطنية من أجل صحة وسلامة المجتمع وضمن المسؤولية المجتمعية للمجموعة اتجاه الوطن والمجتمع.