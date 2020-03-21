تعاونية الشارقة: لا داع للقلق فمخزون الغذاء كافٍ ويلبي حاجة المستهلكين

المصدر: الشارقة – نورا الأمير

ناشدت تعاونية الشارقة في إمارة الشارقة المستهلكين وأفراد الجمهور التحلي بالمسؤولية عند التسوق ومراعاة احتياجات الآخرين، وشراء التزاماتهم فقط دون تكدس البضائع لعدم إتلافها، مؤكدة أن هناك سلعا غذائية واستهلاكية تكفي الجميع.

ونوهت أنه لا داعي مطلقاً إلى تهافت المستهلكين للمبالغة في شراء الاحتياجات الضرورية وتكديس المواد الغذائية في منازلهم، في ظل الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة للسيطرة على الفيروس، وإجراءاتها الاحترازية للوقاية. إلى جانب حرص منافذ البيع على تأمين المواد الغذائية كافة بشكل مستمر، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمخزون غذائي استراتيجي من السلع الرئيسية يلبي احتياجات المواطن والمقيم.

وأكدت أن جميع العاملين في تعاونية الشارقة يعملون على مدار الساعة لتوفير كافة التزامات المستهلكين وضمان وجود جميع الأصناف الغذائية والسلع كالمعتاد.