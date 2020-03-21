مجموعة عقارية في أبوظبي تعفي المستأجرين 3 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع هدف حكومة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي بدعم البيئة الاقتصادية وتعزيز المرونة المالية، أعلنت مجموعة التطوير العقاري إنترناشيونال كابيتال تريدينج (ICT) عن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم جميع المستأجرين والشركاء والمورّدين في عقاراتها.

وفي هذا السياق، علّق حمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنترناشيونال كابيتال تريدينج قائلاً: "بصفتنا شركة أعمال رائدة، نريد أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة جميع شركائنا التجاريين والمستأجرين لدينا ودعمهم خلال هذا الوقت العصيب، ونريدهم أن يشعروا بالأمان لأننا نقف إلى جانبهم في ظلّ هذه المحنة التي تطال الجميع".

وأضاف: "بعد التحفيز المالي الذي قامت به حكومة أبوظبي والبنك المركزي الإماراتي والخطوات المدروسة لدعم الاقتصاد المحلي، نريد أن نتعهد بدعمنا الكامل لهذه الأهداف الوطنية التي تقوم على إغاثة الشركات وتجار التجزئة وقطاع الضيافة، وكذلك تحفيز الاقتصاد".

وتابع الشامسي: "وعلى ضوء ما سبق، اتخذنا عدداً من الخطوات الرئيسية لدعم المستأجرين والشركاء والموردين لدينا، ومنها التنازل عن الإيجارات لمستأجري متاجر التجزئة ووجهات الضيافة ضمن عقاراتنا لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب إعادة هيكلة خطط الدفع وتمديدها بما يتناسب مع احتياجاتهم".

وأكمل قوله: "من جهتنا، نلتزم بالدفع لجميع الشركاء والموردين في الوقت المحدد ومن دون أي تأخير، علماً أننا سنتابع مراقبة الوضع عن كثب وسنجري المزيد من التغييرات لدعم المستأجرين والمورّدين بحسب ما تقتضيه الحاجة".

وختم الشامسي كلامه: "لقد اتخذنا هذه المبادرات لإثبات التزامنا تجاه جميع بائعي التجزئة والشركاء، ولضمان تجاوز هذه الفترة معاً بأقل خسائر ممكنة وبقوة أكبر."

الجدير ذكره أن هذه الخطوة تعزّز التزام مجموعة إنترناشيونال كابيتال تريدينج بالاستدامة، فضلاً عن تحسينها جودة الحياة المدنية في أبوظبي لتتمتع بها الأجيال قادمة.