بداية ناجحة للعمل عن بُعد

المصدر: (دبي- البيان)

أكدت الدوائر والهيئات الاقتصادية، بدء التطبيق الناجح لمبادرة «العمل عن بعد»، في إطار الإجراءات الوقائية، وحرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين، وتماشياً مع التدابير الاحترازية التي تطبقها الإمارات، نظراً للتطورات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأشارت الدوائر في بيانات منفصلة، إلى تقديم أفضل الخدمات الذكية لمختلف القطاعات، وأن مبادرة «العمل عن بعد»، أثبتت فاعليتها، من خلال مؤشرات أداء الموظفين، التي فاقت التوقعات، وأسهمت في تسريع إنجاز المعاملات المطلوبة.

وقالت إنها عملت على تمكين الموظفين لأداء مهامهم عن بُعد، من خلال توفير أجهزة حاسب آلي، وأجهزة محمولة، تتضمن البرامج الخاصة بتقديم الخدمات إلكترونياً بشكل سريع وذكي. ودعت الدوائر كافة، متعامليها إلى استخدام منصاتها الذكية المتاحة على المواقع الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية، دون الحاجة للحضور شخصياً لمقراتها.

دوائر وهيئات تطبق بنجاح العمل عن بُعد