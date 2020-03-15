وزارة الاقتصاد: أسواق الإمارات بحالة جيدة من حيث توافر السلع وتنوعها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الاقتصاد أن الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بحالة جيدة من حيث توافر السلع وتنوعها بمختلف أصنافها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والغذائية والطبية. وأوضحت الوزارة أن حركة استيراد السلع والبضائع في الدولة تجري بالصورة المطلوبة والمخطط لها لتوفير كافة متطلبات الأسواق واحتياجات المستهلكين في مختلف إمارات الدولة، مشددة على أن مناخ التسوق والاستهلاك في جميع أنحاء البلاد هو مناخ آمن ومستقر وقادر على توفير السلع والمنتجات واللوازم التي تحتاج إليها مختلف فئات المجتمع الإماراتي في مختلف الظروف، فضلاً عن وجود سياسات عالية الكفاءة فيما يخص وجود مخزون استراتيجي للدولة من كافة السلع الأساسية يضمن اكتفاءها وحيويتها وتلبية احتياجات المستهلكين لفترة طويلة وكافية.

وأكدت الوزارة أنها في تنسيق مستمر مع كافة التجار ولجان الاستيراد والتصدير ومنافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في مختلف إمارات الدولة لضمان استمرارية وسلاسة عملية التزود بالسلع بالصورة المطلوبة وبما يضمن الحفاظ على حالة الوفرة والتنوع واستقرار الأسعار.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء الشائعات في هذا الصدد، أو ممارسة سلوك استهلاكي غير صحي، مشددة على جميع فئات المجتمع استقاء الأخبار الموثوقة والصحيحة والإرشادات السليمة من الجهات الحكومية والرسمية والمختصة تجنباً للوقوع في أي ممارسات تسبب ممارسات عشوائية بالأسواق.

وتدعو الوزارة كافة المستهلكين في مختلف أسواق الدولة بالإبلاغ عن أي حالات تخالف قانون حماية المستهلك في الدولة، سواء بالرفع غير المبرر للأسعار أو الممارسات التجارية السليمة فيما يخص عرض وإتاحة المنتجات، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال المباشر لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على الرقم 600522225، أو بالجهات الحكومية المحلية المختصة.